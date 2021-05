Una mujer de 65 años de edad con retraso madurativo denunció que fue "secuestrada y abusada sexualmente en manada” por varias personas, entre ellos uno con el que mantenía una relación sentimental. "Estos hombres me penetraban por delante y por detrás, yo no quería, todos me hicieron eso", contó el abogado Martín Vargas en diálogo con cronica.com.ar, según relató la víctima.

La mujer, quien vive con su hijo en la localidad Los Hornos, La Plata, del 20 al 24 de mayo, es decir, durante cuatro dias, estuvo secuestrada y fue abusada "por al menos 11 personas de las cuales identifica a dos". La denuncia fue realizada por "abuso sexual con acceso carnal agravada por dos o más personas, privación ílegitima de la libertad y robo calificado". El caso salió a la luz porque la mujer se logró escapar y retornar a su casa.

Todo comenzó el 20 de mayo pasado. Según contó Vargas, el hijo regresó a su casa, y se dio cuenta que su madre no estaba, por lo tanto "imaginó que se había escapado", como ya había pasado en otras oportunidades. De tal manera, realizó la denuncia por "averiguación de paradero".

.

Durante los días que la mujer no estuvo en su casa, esta habría sido secuestrada y abusada. El principal sospechoso "es un hombre con el que mantendría una relación sentimental, que habría estado preso, y que vivía en la calle o en una casa usurpada", según dijo el abogado.

A los pocos días de la desaparición de la mujer, sorpresivamente se volvió a saber de ella cuando notifican a su hijo que había sido denunciado por su mamá por violencia familiar, por la que obtuvo una restricción perimetral. "La denuncia por violencia familiar fue instigada por los violadores. No había ningún hecho previo que la justificara. Sospechamos que querían usurparle la casa y para eso precisaban que la mujer estuviera sola y desprotegida", elucubró el abogado Vargas. Además, sostuvo que la víctima tiene un retraso madurativo que hace que tenga "la mentalidad de una nena de diez años" por lo tanto no se percata de la magnitud del hecho.

El 24 de mayo una vecina la encontró, a la que le contó que "se fue de una casa donde muchas personas habían abusado de ella". Se estima que los abusos ocurrieron desde 20 hs hasta las 12 de la noche. Según contó los primeros días la llevaron a un hotel y luego "a la casa de una señora, donde ocurrieron los abusos" de los que se llegan a contabilizar un total de once personas. No obstante, la mantenían drogada mientras que la amenazaba con una cuchilla. A la vez que el acusado "recibía dinero a cambio de prostituirla", de acuerdo al relato de la víctima.

.

El crudo relato de la víctima con retraso madurativo que fue abusada:

"Estos hombres me penetraban por delante y por detrás, yo no quería, todos me hicieron esto después le dieron plata a Carlos (sospechoso), pero él no me dio nada", dijo la mujer en un fragmento de su declaración, según contó a este medio su abogado. Además, de acuerdo al testimonio de la víctima, esta dijo que "la obligaban a hacer el amor, y ella no quería", y que la forzaron "a tomar vino con dos pastillas rosas y la obligaban a fumar marihuana".

Cabe destacar que los días siguientes, unas vecinas de la zona fueron testigos que el acusado, aprovechando que no había nadie en la casa de la mujer, rompió la puerta de acceso, ingresó a la misma y se llevó cosas.

Sin embargo, Vargas reclamó que en la causa por abuso sexual no hay imputados, sino que "el único imputado es su hijo, a quien le hicieron una causa por haber desobedecido la perimetral al acompañar a su mamá a la comisaría a raíz de la situación que había atravesado". En esa línea, expresó que "los violadores están sueltos y la investigación está dando apenas sus primeros pasos".

La denuncia de abuso sexual:

Crónica Policiales: Todas las noticias de hoy