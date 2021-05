Una vecina de un barrio privado de la zona Sur del conurbano denunció a cronica.com.ar que los sistemas de seguridad funcionan de manera deficiente y que eso facilitó varios robos en casas de los asociados.

En particular, la queja apunta al perímetro del barrio, dotado de un alambrado eléctrico y de cámaras de seguridad que no estarían cumpliendo con su función.

"Por cuestiones de asaltos, abusos y robos a mi propiedad estoy muy atenta a estas cuestiones. Por eso, y quizás también por un sexto sentido, me di cuenta que el perímetro estaba liberado", afirmó Karina Sánchez, que vive en el country El Paraíso, en Guernica.

"El perímetro no puede quedar liberado. El alambre eléctrico debe estar bien colocado, las cámaras deben estar encendidas y monitoreadas por personal capacitado y también debe haber rondas del personal de seguridad", indicó.

Pero Karina se quiso asegurar de que así fuera y el resultado fue negativo. "El alambre está tan desalineado que una persona pasa sin problemas", relató la damnificada.

Me fui a ver las cajas que controlan la seguridad, me puse delante a ver si alguien decía algo... y nada. Desenchufé las cámaras de la caja eléctrica, desconecté la fibra óptica y me quedé esperando. Diez horas, veinte horas, 48 y 72 horas... Nada. Me di cuenta que las cámaras de seguridad no andan o nadie la controla", apuntó.

Este es el pobre sistema de seguridad utilizado en el barrio privado

El episodio delictivo que la tuvo como víctima

Su preocupación deriva de hechos de inseguridad que tuvieron a ella misma como protagonista, en el interior del country. "Las cámaras de seguridad no funcionaron cuando entraron a mi casa y me atacaron. Hubo montones de robos en las viviendas más cercanas al perímetro y también en la zona central, por eso hubo allanamientos", señaló.

Sin embargo, fuentes ligadas a la empresa desarrolladora del barrio (que pidieron no ser identificadas) señalaron a cronica.com.ar que los sistemas de seguridad mejoraron notablemente en los últimos tiempos. "Hace dos meses el Consejo de Administración, conformado por los propios vecinos, contrató una nueva empresa para encargarse del tema. El sistema que se instaló es uno de los más modernos, muy pocos countries lo tienen", explicaron.

"Se colocó doble alambrado perimetral y sensores de movimiento que avisan si alguien lo quiere vulnerar. Además se cambió el sistema de llave por reconocimiento facial; quienes viven en el interior debieron sacarse una foto para que el sistema los reconozca y les franquee el ingreso. También pusimos radares para controlar la velocidad de los coches en las calles internas. Y a las nueve de la noche se baja la barrera de entrada. Por eso nos llaman mucho la atención estas denuncias", dijeron las fuentes.