Ladrones armados le robaron el auto a un hombre, de 32 años, que intentaba estacionar su vehículo dentro de su casa en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. El terrible suceso fue captado por cámaras de seguridad de la zona. El coche fue recuperado pero los delincuentes siguen prófugos.

El hecho ocurrió en las calles Bartolomé Calcagno y José María Chocano, en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Delincuentes que circulaban por la zona a bordo de un auto advirtieron que un vecino estaba abriendo su garaje de forma manual para meter su coche y aprovecharon la situación para interceptarlo a mano armada. Tras amenazarlo con dispararle, le sacaron sus pertenencias y se llevaron el vehículo.

"Cuando me di cuenta lo que estaba pasando, ya los tenía a los dos encima mío apuntándome con armas. Me revisaron, me sacaron la billetera, el celular y se llevaron el auto. Me dijeron que entre de inmediato a mi casa. Les hice caso, temí por mi vida", contó Emanuel, la víctima, a cronica.com.ar.



Continuó: "Venía de dejar a mis nenas en la casa de su madre, afortunadamente no estaba con ellas". Cámaras de seguridad de la zona captaron el desesperante momento en el que el hombre llega a su casa y es interceptado por delincuentes que lo apuntan a la cabeza con sus armas. Pese a que el video grabó a los acusados, los ladrones aún no fueron identificados y permanecen en libertad.

El coche robado fue hallado abandonado horas después a 70 cuadras de donde ocurrió en hecho, en la localidad bonaerense de Villa Centenario. El dueño del rodado encontró un cuchillo en el interior del vehículo. La denuncia fue realizada en la Comisaría de Parque Barón de Lomas de Zamora.