El confinamiento impuesto en Austria para detener el covid-19 finalizará el 13 de diciembre para los ciudadanos que ya estén vacunados, informó este martes el nuevo canciller de ese país, Karl Nehammer.

"Esto significa que el confinamiento a los vacunados está llegando a su fin", dijo Nehammer en su primera rueda de prensa como canciller​​​.

El líder austriaco subrayó igualmente que los jefes de los estados federales habían acordado que el confinamiento tocaba a su fin, aunque las autoridades regionales conservan el derecho a endurecer o relajar de forma independiente las medidas restrictivas consensuadas a nivel federal.

"Sin embargo, no quiero anticiparme a las próximas consultas. Pero una cosa debe quedar clara: la cuestión no es si hay que poner fin al cierre, sino cómo y con qué medidas de protección. El bloqueo para los no vacunados se mantendrá", declaró Nehammer en su cuenta de Twitter.

Con más de 8,9 millones de habitantes, el país alpino ha vacunado hasta el momento a más del 66 por ciento de su población adulta, según datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades.

El 22 de noviembre, Austria volvió a los confinamientos por el aumento de los contagios con el coronavirus.

La vacunación obligatoria contra el coronavirus en el país entrará en vigor a partir del 1 de febrero de 2022.

Fuente: Sputnik