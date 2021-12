La Organización Mundial de la Salud (OMS) todavía no tiene datos sobre la cantidad de personas fallecidas a causa de la nueva variante ómicron del coronavirus, declaró este viernes el portavoz de la entidad, Christian Lindmeier.

"Todavía no he visto informes sobre las muertes relacionadas con la variante ómicron pero estamos reuniendo todas las evidencias, y serán muchas, porque hay más países monitoreando esto y realizando pruebas a la gente​​​. Por eso, tendremos más infecciones, más información, pero espero que no haya más muertes", dijo Lindmeier ante la prensa.

El representante de la OMS señaló que faltan unas cuantas semanas para que se sepan las cifras exactas por la nueva variante.

A finales de noviembre, la OMS calificó de "preocupante" la nueva variante ómicron identificada en Sudáfrica y advirtió de que el riesgo global relacionado con ella "es muy alto".

La variante ómicron, detectada ya en todos los continentes, presenta un elevado número de mutaciones en la proteína de la espícula que apuntan a un mayor riesgo de reinfección frente a otras variantes de preocupación, según la OMS.

Por el momento no está claro si será más virulenta o letal que otras variantes del SARS-CoV-2, ni hasta qué punto será resistente a las vacunas disponibles.

Fuente: Sputnik

