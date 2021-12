La deuda de Paraguay se cuadriplicó en los últimos 10 años y el presidente Mario Abdo Benítez carece de gobernabilidad, afirmó a Sputnik la exministra de Salud Pública y Bienestar Social y actual senadora opositora Esperanza Martínez.

"En 2011, con el presidente (Fernando) Lugo (2008-2012) fue el año de menor deuda pública y hoy estamos en el 2021 en 36,4 y el año que viene va a ir al 37 por ciento​​​. En 10 años casi que cuadriplicó la deuda, con una inversión que se fundamentó en la infraestructura para la patria sojera. Pero eso no ha tenido un impacto en la vida cotidiana de la gente, en el derrame como llaman los neoliberales", afirmó a esta agencia Martínez del partido Frente Guasú (izquierda) y quien fue ministra en el Gobierno de Lugo.

En julio de 2020, Abdo Benítez defendió la deuda al asegurar que "cuando se habla de hacer obras de envergadura, muchas veces se requiere de la aprobación de proyectos que necesitan el endeudamiento del país. No hay otro camino, no hay hoy, no lo hubo antes y no lo habrá el día de mañana".

Asimismo, la exministra consideró que Abdo Benítez "no tiene legitimidad" y que se mantiene en el poder por la bancada de su partido y por algunos sectores de la oposición que actúan cercanos al Gobierno.

"El Gobierno de Mario Abdo Benítez está totalmente debilitado. El presidente es una persona que perdió toda legitimidad política. Ya va enfrentando dos intentos de juicio político (…) Su adversario y amigo, que es el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), es el que sigue haciendo de colchón y apostando la estabilidad", agregó.

En marzo de este año, Abdo Benítez enfrentó un intento de juicio político ante el colapso de hospitales, aumento en los casos diarios de covid-19, "compra tardía" de vacunas y falta de medicamentos para atender a pacientes con la enfermedad respiratoria que están en unidades de terapia intensiva.

Además, en agosto de 2019 estuvo a punto de un juicio político, cuando llevaba un año al frente del país.

El motivo fue un fallido acuerdo con Brasil sobre cómo emplearían los dos países, en los próximos tres años, la electricidad que genera la central binacional de Itaipú, situada en el fronterizo río Paraná.

El pacto, firmado en secreto el 24 de mayo de 2019, estipulaba nuevos términos y disposiciones para Paraguay que, según críticos, implicaban aumentos en las tarifas para el país, entre otros perjuicios.

Tras conocerse el contenido en julio de ese año se desató una ola de renuncias, entre ellas la del entonces canciller Luis Castiglioni, y el acuerdo fue finalmente anulado a pedido de Paraguay.

Por otro lado, Martínez consideró que ,en un principio, Paraguay se destacó en el mundo por tomar medidas de restricción temprana contra el covid-19.

"Pero luego las acciones sobre costo y la calidad técnica han sido manchadas por corrupción, eso ha generado la indignación de la gente. Hemos tenido la peor gestión de vacunas. Al inicio parecía que el Gobierno estaba especulando con las compras. Una vez que tuvieron las vacunas, no hubo una campaña de información y en este momento se tiraron 50.000 dosis vencidas cuando todavía la población no pasa del 30 por ciento y los niños están sin asistencia en las escuelas", agregó.

GRUPO DE PUEBLA

Las declaraciones de la exministra sucedieron en el contexto de la celebración de la cumbre del foro político y académico de la izquierda latinoamericana Grupo de Puebla, que se realizó el martes y miércoles en la Ciudad de México.

Martínez afirmó que el encuentro tuvo como finalidad principal analizar la pospandemia, entendiendo que los países latinoamericanos están obligados a realizar cambios estructurales para enfrentar sus deficiencias históricas que fueron puestas de manifiesto por la pandemia de covid-19.

"Hay una desigualdad social aumentada a extremos con este modelo neoliberal que en tiempos de pandemia deja a la gente en la calle, sin esperanza, una incertidumbre terrible. Los partidos progresistas de América Latina entienden que es un desafío, que hay que enfrentar con nuevas medidas. No podemos volver a la nueva normalidad, donde lo normal sea la desigualdad, la pobreza y la incertidumbre", agregó.

Entre los asistentes a la cumbre se encuentran Lugo, el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, (2004-2011), el exmandatario colombiano Ernesto Samper (1994-1998), el de Ecuador, Rafael Correa, (2007-2017), y la exmandataria brasileña Dilma Rousseff (2011-2016).

A su vez, los presidentes Alberto Fernández, de Argentina, y Luis Arce, de Bolivia, participaron del inicio de la cumbre a través del servicio de video chat Zoom.

