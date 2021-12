Lima, 16 dic - Un grupo de trabajadores de empresas agroexportadoras, ubicadas en el departamento peruano de Ica (sur), bloqueó la carretera Panamericana en protesta por la obligación impuesta por el Gobierno de estar inmunizados con las dos dosis de la vacuna contra el covid-19 a fin de estar hábiles para laborar, informaron este jueves medios locales.

"Que no nos obliguen a vacunarnos porque aquí la mayoría de las empresas están pidiendo la segunda dosis para poder ingresar a laborar y acá, como la mayoría de la gente se ha informado que este virus no existe, no se quieren vacunar", dijo uno de los manifestantes a la televisora local América TV.

Según indicó el medio, los trabajadores empezaron su medida de protesta en la noche del miércoles, bloqueando la vía con piedras y quemando llantas para impedir el paso de vehículos​​​.

Desde el 10 de diciembre, el Gobierno ha decretado la obligatoriedad de la vacunación para toda persona adulta que quiera ingresar a espacios públicos cerrados, que desee trabajar de manera presencial o para quienes laboren en servicios de reparto de alimentos.

La vacunación completa debe ser acreditada con la presentación de un carné emitido por el Ministerio de Salud.

Fuente: Sputnik

