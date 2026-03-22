Netflix: la comedia romántica con Jake Gyllenhaal y Anne Hathaway que hace reír y emocionar

Hay comedias románticas que van más allá de lo esperable y logran dejar algo más que un momento entretenido. Con una mezcla de humor, química y escenas que se sienten muy reales, la dupla de Jake Gyllenhaal y Anne Hathaway construye una historia que conecta desde lo cotidiano y lo emocional, disponible en Netflix Argentina.

Se trata de "De amor y otras adicciones" una película que consigue hacer reír, pero también incomodar y emocionar en partes iguales. A muchos espectadores les deja esa sensación de haber visto algo más honesto que una típica historia romántica, generando empatía y reflexión sobre los vínculos, el deseo y lo que implica realmente amar a alguien.

¿De qué va "De amor y otras adicciones", la comedia romántica de Netflix?





¿De qué va "De amor y otras adicciones", la comedia romántica de Netflix?

De amor y otras adicciones sigue la historia de Jamie, un tipo encantador pero bastante superficial que trabaja como vendedor farmacéutico, y Maggie, una mujer independiente, espontánea y con una personalidad muy fuerte. Lo que empieza como algo casual entre ellos, sin demasiadas expectativas, se va transformando en un vínculo mucho más complejo de lo que ambos imaginaban.

A medida que la relación avanza, la película muestra cómo cada uno carga con sus propias dificultades: Jamie evita comprometerse de verdad, mientras que Maggie convive con una enfermedad que condiciona su forma de vincularse. Esa combinación hace que lo que podría ser una típica comedia romántica tome otro rumbo, mucho más real y emocional.

Lo interesante es cómo, entre momentos divertidos y otros más incómodos, la historia logra mostrar lo difícil que puede ser conectar con alguien cuando hay miedos, límites y situaciones que no se pueden controlar. No es solo una novela de amor, sino también una mirada bastante honesta sobre lo que implica quedarse, acompañar y elegir al otro incluso cuando no es fácil.

Reparto "De amor y otras adicciones"





Jake Gyllenhaal como Jamie Randall

Anne Hathaway como Maggie Murdock

Josh Gad como Josh Randall (el hermano de Jamie)

Oliver Platt como Bruce Winston

Hank Azaria como el Dr. Stan Knight