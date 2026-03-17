Netflix: la "picante" miniserie de 8 capítulos que mezcla deseo, tensión y drama

Dentro del catálogo de Netflix Argentina, hay producciones que logran destacarse por su intensidad y por la forma en la que abordan los vínculos humanos desde un lugar más crudo. Esta miniserie de ocho capítulos se mete de lleno en una historia donde el deseo, la tensión y los conflictos emocionales se entrelazan, generando un clima que atrapa desde el primer momento.

Se trata de Vladimir, una propuesta que no pasa desapercibida y que apuesta por una narrativa provocadora, con personajes complejos y situaciones que incomodan. A medida que avanza, la historia se vuelve cada vez más intensa, explorando los límites de las relaciones y dejando al espectador con más preguntas que respuestas.

¿De qué va "Vladimir", la historia de Netflix que cautiva a los espectadores?

¿De qué va "Vladimir", la historia de Netflix que cautiva a los espectadores?

La historia sigue principalmente a Vladimir, un hombre enigmático que irrumpe en la vida de una mujer casada y despierta en ella una atracción tan intensa como conflictiva. A partir de ese encuentro, se construye un vínculo cargado de deseo, tensión y decisiones que empiezan a alterar todo a su alrededor.

A medida que avanza, la serie se mete en la dinámica entre el protagonista y ella, una mujer que comienza a cuestionar su vida, su relación de pareja y sus propios límites, mientras su esposo también empieza a quedar atravesado por lo que está ocurriendo. Cada personaje reacciona de manera distinta frente a ese quiebre: algunos desde la negación, otros desde el impulso, pero todos quedan expuestos en sus contradicciones.

Lo que termina destacándose es ese clima constante de incomodidad que atraviesa toda la historia. No es una serie para ver sin pensar, sino todo lo contrario: te deja dándole vueltas a las decisiones de los personajes, de ella y de quienes los rodean. Con una narrativa íntima y provocadora, logra meterse en terrenos emocionales complejos y dejar una sensación que sigue incluso después de terminarla.

Reparto de "Vladimir"

Rachel Weisz - M

Leo Woodall - Vladimir

Ellen Robertson - Sid

John Slattery - John

Jessica Henwick - Cynthia