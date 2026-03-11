Soldados, extraterrestres y tensión constante: la película que está arrasando en Netflix Argentina

Un grupo de soldados descubre durante su entrenamiento final que el enemigo que enfrentan no es humano. "Máquina de Guerra" es la película que no suelta desde el primer minuto y que esta semana domina Netflix Argentina.

"Máquina de Guerra" lidera el ranking de Netflix Argentina y se convirtió en una de las más comentadas de la semana. La película sigue a un grupo de jóvenes soldados en la etapa final de un exigente entrenamiento militar que, sin previo aviso, se transforma en una situación de supervivencia real.

El personaje central, interpretado por Alan Ritchson, es un recluta decidido a demostrar que puede integrar una de las unidades más duras del Ejército. Lo que empieza como una prueba de resistencia se convierte en algo mucho más peligroso cuando el equipo empieza a notar señales extrañas y sufre ataques inesperados que no tienen explicación dentro de los parámetros del entrenamiento.

¿De qué se trata "Máquina de Guerra", la película que es furor en Netflix?

A medida que avanza la historia, los soldados descubren que no están enfrentando a un enemigo convencional sino a una fuerza que parece provenir de otro mundo. En ese contexto de caos y tensión creciente, figuras clave como las interpretadas por Dennis Quaid y Jai Courtney intentan mantener al escuadrón organizado mientras la amenaza se vuelve cada vez más difícil de contener. El grupo debe improvisar, confiar entre sí y enfrentar sus propios límites para mantenerse con vida.

La película mezcla el drama militar con la ciencia ficción en un ritmo que no da respiro y sostiene el suspenso durante sus dos horas de duración. Está dirigida por Patrick Hughes, responsable del guion junto a James Beaufort, y completan el reparto Joshua Diaz y Daniel Webber como integrantes del escuadrón. Su título original es War Machine.

Para quienes disfrutan del género, es una de esas producciones que combina la tensión del cine bélico con la amenaza desconocida de la ciencia ficción, un mix que en Netflix Argentina claramente está funcionando.