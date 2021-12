El 8 de abril del 2022 en el Reino Unido y el 15 del mismo mes en la Argentina, son las fechas señaladas para el estreno de la tercera entrega de la saga precuela de Harry Potter: “Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore”. Tras la llegada del teaser la semana pasada, este lunes finalmente salió a la luz el primer trailer de la película y los fanáticos mostraron su entusiasmo en las redes. Sin embargo, tras conocerse quien reemplazará a Johnny Depp, los fanáticos inundaron de memes las redes sociales.

El principal cambio fue la salida de la película de Johnnny Depp, quien ha sido reemplazado en su personaje de Gellert Grindelwald por el actor danés Mads Mikkelsen. Este último es conocido por interpretar el papel de Hannibal Lecter en la serie de televisión Hannibal.

¿Por qué Johnny Depp abandonó Animales Fantásticos 3?

Johnny Depp fue uno de los actores más aplaudidos dentro de la nueva saga de J.K. Rowlling, después de lo que le aportó al personaje en la segunda película. Sin embargo, en noviembre del año pasado, anunció que se desvincularía del proyecto, algo que llamó la atención ya que esta entrega se basa en la historia del profesor Dumbledore y por consiguiente de Grindelwald con quien tuviera una relación en su juventud y luego se convirtiese en su némesis.

Según confirmó el mismo Depp, fue luego de perder un conflicto legal contra el diario The Sun, que había publicado que maltrataba a su esposa. La productora, Warner Bross lo obligó a hacerse a un lado.

"A la luz de los recientes eventos, me gustaría hacer la siguiente pequeña declaración. Primero, me gustaría agradecer a todos los que me regalaron su apoyo y lealtad. En segundo lugar, quisiera hacerles saber que Warner Bros. me ha pedido renunciar a mi papel de Grindelwald en Animales Fantásticos, lo respeto y estoy de acuerdo con su petición", publicó en su momento a través de las redes sociales.

“El juicio surrealista de la corte en Reino Unido no cambiará mi combate para decir la verdad y confirmo que pienso apelar. Mi determinación sigue fuerte y tengo la intención de probar que las acusaciones en mi contra son falsas. Mi vida y mi carrera no serán definidas por este momento", agregó.

Memes por el nuevo Grindelwald

Más allá de que la decisión se conoció hace más de un año, muchos fanáticos siguen sin estar de acuerdo con el cambio y otros se mostraron a favor de la calidad actoral del danés. Por lo pronto, con la salida del tráiler, se multiplicaron los memes al respecto.

Johnny Depp, de nuevo irreconocible gracias al maquillaje en su primera imagen oficial de 'Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore'. pic.twitter.com/GNgRqZAOIY — ManuVisión �� (@manuvision_) December 13, 2021

Johnny Depp siempre el Gellert Grindelwald de nuestros corazones pic.twitter.com/SApmIw0B0L — Lean (@L34NR) December 13, 2021

X: Deberías dejar de quejarte porque Johnny Depp ya no será Grindelwald y aceptarlo.

Yo: ��#FantasticBeasts #LosSecretosDeDumbledore pic.twitter.com/5g4kv5bcVQ — Tamara�� en la Luna||10 AÑOS MORAT�� (@tamisolvega) December 11, 2021

"Tú no eres Grindelwald" pic.twitter.com/kJoUDnObVm — Jon Jaeger Snow Cassano (@caffrey05) December 10, 2021

Yo iré a ver los Secretos de Dumbledore pensando que Johnny Depp sigue siendo Grindelwald y que sólo se ha tomado una poción multijugos y por eso surgió Mads Mikkelsen. Lo hará bien y sé que la disfrutaré un chingo. pic.twitter.com/tAXgjoG3vQ — Jon Jaeger Snow Cassano (@caffrey05) December 13, 2021