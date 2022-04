Clara Kovacic podría haber sido mil cosas: estudió comedia musical en Nueva York, danza desde que podía caminar, teatro bajo algunos de los grandes del entretenimiento argentino y tiene una voz que pide grabarse con guitarra y un poco de piano. Pero es la scream queen argentina, y no querría ser otra cosa.

Después de pasar por Netflix como la única actriz argentina en "Don't look up", el éxito apocalíptico de Adam McKay con el protagonismo de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, Clara regresa a su hogar, el terror latinoamericano, con el estreno nacional de "El último zombie". Antes de la anticipada premier, este 7 de abril, se detuvo para charlar con cronica.com.ar sobre su interés en el terror, su rol humorístico en la dramática película de zombis y sus propias experiencias con lo sobrenatural.

Quién es Clara Kovacic, la "scream queen" argentina que la rompió en Netflix

El cine es una presencia constante en la vida de Clara, desde que era niña y su papá le narraba las películas que todavía era muy chica para ver. Pero ni bien pudo sentarse frente a la caja mágica y descubrir el mundo de la ficción por su cuenta, supo que su destino estaba marcado: "La primera vez que vi una película dije 'yo quiero hacer esto'. Y siempre las películas las veo con maravilla, pero a la vez con anhelo, con ganas de también realizarlas, además de disfrutarlas", confesó.

Para realizar ese sueño, Clara hizo lo que todos hacemos cuando buscamos trabajo: estudiar. "Para mí lo que es la música, la danza, siempre estuvo presente como un complemento; si buscan a una persona que pueda cantar, bailar y hablar en francés, te lo puedo hacer. Hay que estudiar", aseguró. Estudió comedia musical, ballet, hip hop, canto, teatro, croata y francés, forjando las armas que más tarde necesitaría para triunfar en la industria. Aunque la más popular es, sin duda, su grito:

Y triunfar fue lo que hizo: luego de arrancar de abajo con roles publicitarios y poco después de debutar en la pantalla grande, su papel en la película argentina de culto "Abrakadabra" le abrió la puerta del mundo de los festivales, donde los directores comenzaron a preguntar por ella. Pronto, una ola de ofertas la acercó al mundo del terror, donde sus seguidores la coronaron como la "scream queen" argentina.

Tan solo en 2021 formó parte de 10 películas, y mientras un buen guion es lo único que necesita un proyecto para enamorarla, la mayoría de sus protagónicos cayeron dentro del género de terror: "Yo creo que uno no tiene que encerrarse en un género como actor. Sin embargo, yo, como Clara, mi género preferido para consumir es el terror". Pero no son solamente los monstruos del cine los que llaman a su puerta.

Luces titilantes y huesos en el armario

Una casa prestada siempre va a tener sorpresas, pero lo que Clara Kovacic descubrió en la casa donde pasó el inicio de la pandemia casi la hizo llamar a las autoridades: "Cuando llegamos, abrimos un placard y estaba lleno de huesos humanos", relató anecdóticamente, como quien recuerda lo que comió la noche anterior. "Al principio dije 'uy, bueno, llamamos a la policía', pero después me enteré de que uno de los hijos del que nos prestó la casa estudió medicina y como fetiche raro coleccionaba trofeos de huesos y calaveras", relató la actriz.

A pesar de su currículum bañado en sangre, tripas de zombi y sopa de choclo teñida de verde, Clara Kovacic no tiene mucha fe en lo paranormal. "Yo te diría que soy agnóstica. Si hay algo, y ojalá lo haya, bienvenido sea", aclaró, reconociendo que suele buscar explicaciones más lógicas a lo que muchos en un instante llamarían experiencias paranormales. Pero, aún con su pensamiento científico, los sucesos inexplicables la siguen buscando.

La actriz admitió vivir experiencias inexplicables, pero duda llamarlas eventos paranormales.

En la misma casa donde descubrió un esqueleto en el armario, algo jugaba con las luces. Los focos se apagaban y prendían de un momento para otro, las puertas se abrían y cerraban sin aviso y los ventiladores se activaban sin que nadie apriete un botón. "A mí me pasó todo en un día", recordó Clara. "De repente estaba durmiendo y se prendió la luz del pasillo, se abrió la puerta del cuarto y se prendió el ventilador, a las 3 de la mañana".

A pesar de la tétrica situación, los fantasmas tendrían que poner dinero sobre la mesa para escuchar a Clara Kovacic gritar: "En vez de pensar 'uy, vino el demonio', pensé 'que paja boludo, me acabo de despertar. Encima está el ventilador fuerte, maldito cortocircuito eléctrico', mientras respiraba el demonio al lado mío", confesó la actriz, al borde de la risa. "Pero me encantaría que me aparezca un fantasma y hacerme amiga y, nada, celebrar que hay algo después de la muerte. Creo que eso sería lo más terrorífico, para mí".

El virus zombi, un género que saltó fuera de la pantalla

Para Clara y el resto de la compañía de "El último zombie", la pandemia del coronavirus fue un tétrico déjà vu. Después de todo, apenas comenzaron a ensayar una película sobre un virus letal que se transmite por el aire, el mundo se cerró sobre sí mismo para frenar una enfermedad no tan diferente a la relatada en su ficción. "Eso fue lo loco, porque cuando veíamos lo que estaba pasando con el Covid decíamos 'che loco, está pasando lo que habíamos escrito en el guion', que encima fue escrito en 2017. Fue una especie de premonición", comentó Clara.

"El último zombie" no es el primer cara a cara con los muertos vivos que tiene la actriz, pero el proyecto la pone en un lugar poco visto en el cine de terror: "Mi personaje se llama Pato y es como el comic relief, como le dicen los yankees, de la historia", explica la actriz sobre el carácter humorístico de su más reciente protagónico. "Fue muy divertido dentro de lo que es el género terror y drama hacer un personaje de comedia, con mucha rienda suelta del director. Yo parecía una Harley Quinn desencajada en una película dramática, es muy divertido".

Kovacic se enfrenta de nuevo con los zombis en " Buenos Aires BZ", en el papel de Camila.

Ávida consumidora del cine, Kovacic disfrutó la oportunidad de experimentar con una película que no se limita a los géneros, una nueva tendencia que llega del otro lado del mundo: "Se está apostando mucho en el terror, y más que nada ahora que está de moda el cine coreano, que rompe mucho con la idea de que una película es de un género solo. Dentro de una comedia tenés drama, tenés terror, tenés bizarreada, y eso es algo que a mí me gusta mucho", reflexionó.

En este escenario cambiante, la scream queen argentina puso su primer pie en Hollywood a través del éxito de Netflix, "Don't look up", con una escena que debido a las restricciones del coronavirus debió filmar en Argentina. Ahora que el mundo comienza a asentarse en su nueva normalidad, Clara vuelve a soñar con aquel cartel blanco en Los Ángeles, California: "Tengo contacto con gente de allá y mi objetivo de este año es ya viajar para allá. Tengo propuestas y tengo el impulso para hacerlo", prometió.

Kovacic lleva más de 8 filmes estrenados y a punto de lanzar en lo que va del 2022.

A pesar de sus aspiraciones internacionales, la artista no deja de reconocer el enorme potencial que germina en el país: "Lo que tenemos acá es mucho proyecto independiente", afirmó, agregando: "Hoy el cine independiente tiene una calidad que es igualitaria a la de Hollywood, y, sin embargo, se hace con menos de un cuarto de lo que se usa para una película de Hollywood. Y eso es lo que hace que los equipos técnicos, los productores, los directores los contraten tanto de afuera, porque logran hacer una película con un presupuesto bajísimo, y de calidad".

"Yo creo que hay mucho interés en lo argentino a nivel internacional, a veces las películas se hacen directamente para afuera porque hay público. Pero creo que al argentino todavía le falta decir 'voy a ir a ver una película argentina al cine'", concluyó. "El último zombie" estrena el jueves 7 de abril, luego de recorrer los festivales de terror de Latinoamérica, con una Avant Premier en el cine Gaumont.