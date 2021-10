The Wire debutó en la pantalla en 2002 y tras cinco temporadas, finalizó en 2008, se convirtió en un verdadero ícono de la televisión, al punto que la BBC la elegió como la mejor serie del siglo XXI en un ranking que publicó el pasado martes.

La publicación británica recurrió a 206 expertos —periodistas, críticos de televisión y miembros de la industria televisiva— de 43 países distintos para la confección del listado que consagró al programa creado por David Simon. Se trata de una historia inspirada en hechos reales sobre el tráfico de drogas en Baltimore (Estados Unidos) cuando él trabajaba como periodistas en el Baltimore Sun

Considerada una verdadera obra maestra, la serie se convirtió en una de las más vistas en Estados Unidos desde que comenzó el aislamiento producto de la pandemia del covid, viviendo así un merecido resurgimiento.

La serie está ambientada en Baltimore y centrada en diferentes ángulos de la ciudad estadounidense. Ya que no solo se trata de una serie policial sobre la lucha por el narcotráfico, sino que también es el reflejo profundo de un drama que abarca el sistema educativo, la política, los sindicatos y los medios de comunicación.

Su debut en 2002 marcó una antes y después en las ficciones, pues va más allá de las estructuras lineales y los personajes unidimensionales de lo que se acostumbraba ver por aquellos años en la pantalla chica.

Otro punto fundamental de la serie son sus diálogos y las grandes actuaciones, los que se asemejan bastante a la realidad, sobretodo si se tiene en cuenta que está ambientada en Baltimore, una de las ciudades con la tasa de homicidios más alta de Estados Unidos. Por ejemplo, Idris Elba, que interpreta a Stinger Bell, habla como si fuera un habitante más de la ciudad a pesar de ser inglés.

El elenco está conformado por Dominic West; Lance Reddick; Sonja Sohn; Wendell Pierce; Clarke Peters; Seth Gilliam; Domenick Lombardozzi; Wood Harris y el recientemente fallecido Michael K. Williams, entre otros actores. Además, fue donde dio sus primeros pasos Michael B. Jordan, ahora mundialmente famoso por su participación en Creed y Pantera Negra.

Lo curioso es que The Wire no tuvo grandes números de audiencia cuando fue emitida, incluso estuvo al borde de ser cancelada. Algo similar ocurrio con los premios, ya que sólo fue nominada dos veces a los Emmy, porque no obtuvo ninguno.

De todos modos, supo conseguir un grupo de fanaticos en todo el mundo. El año pasado, los argentinos Martín Scheinesy Agustin Velasco lanzaron un podcast sobre la serie en Spotify, llamado La escucha (una traducción literal al español del nombre de la ficcion).

Lo prometido es deuda. A pedido del público, y en honor al gran Michael Kenneth Williams, el especial de Omar Little. Que lo disfruten!https://t.co/6ImQzY0U3p — El Podcast de The Wire (@PodcastWire) October 4, 2021

¿The Wire está en Netflix?

Tras la publicación del ranking, miles de personas sintieron curiosidad por la serie y salieron a su búsqueda para verla. Al tratarse de una producción original de la cadena HBO, sólo está disponible en HBO Max.

No obstante, Netflix logró colar varias de sus producciones originales en el listado confeccionado por el medio británico. Por ejemplo, Bojack horseman está ubicada en el puesto 11 y Better Call Saul y La Casa de Papel se posicionaron 23 y 43, respectivamente.

Además, algunos títulos no producidos por la plataforma de streaming, pero que sí están en su catálogo, también ingresaron entre los elegidos por lo críticos.

La lista completa de las mejores series del siglo XXI

Completan el podio Mad Men, centrada en una agencia de publicidad neoyorquina en los años sesenta, y Breaking Bad, el aclamado relato de Walter White, un profesor de química reconvertido en narco tras ser diagnosticado con un cáncer de pulmón

1 The Wire (2002-2008)

2 Mad Men (2007-2015)

3 Breaking Bad (2008-2013)

4 Fleabag (2016-2019)

5 Game of thrones (2011-2019)

6 I May Destroy You (2020)

7 The Leftovers (2014-2017)

8 The Americans (2013-2018)

9 The Office (versión británica) (2001-2003)

10 Succession (2018-)

11 BoJack Horseman (2014-2020)

12 Six feet under (2001-2005)

13 Twin Peaks: The Return (2017)

14 Atlanta (2016-)

15 Chernobyl (2019)

16 The Crown (2016-)

17 30 Rock (2006-2013)

18 Deadwood (2004-2006)

19 Lost (2004-2010)

20 The Thick of It (2005-2012)

21 Curb Your Enthusiasm (2000-)

22 Black Mirror (2011-)

23 Better Call Saul (2015-2022)

24 Veep (2012-2019)

25 Sherlock (2010-2017)

26 Watchmen (2019)

27 Line of Duty (2012-2021)

28 Friday Night Lights (2006-2011)

29 Parks and Recreation (2009-2015)

30 Girls (2012-2017)

31 True Detective (2014-2019)

32 Arrested Development (2003-2019)

33 The Good Wife (2009-2016)

34 The Bridge (2011-2018)

35 Fargo (2014-)

36 Downton Abbey (2010-2015)

37 Band of Brothers (2001)

38 The Handmaid’s Tale (2017-)

39 The Office (versión estadounidense) (2005-2013)

40 Borgen (2010-2022)

41 Schitt’s Creek (2015-2020)

42 Peep Show (2003-2015)

43 La casa de papel (2017-2021)

44 Community (2009-2015)

45 The Good Fight (2017-)

46 Homeland (2011-2020)

47 Grey's anatomy (2005-)

48 Inside No 9 (2014-)

49 The Bureau (2015-)

50 Halt and Catch Fire (2014-2017)

51 Small Axe (2020)

52 This is England 86, 88 and 90 (2010-2015)

53 Call My Agent! (2015-2020)

54 Happy Valley (2014-)

55 The Shield (2002-2008)

56 The Big Bang Theory (2007-2019)

57 The Young Pope (2016)

58 Dark (2017-2020)

59 The Underground Railroad (2021)

60 House of Cards (2013-2018)

61 Avatar: The Last Airbender (2005-2008)

62 The Good Place (2016-2020)

62 Pose (2018-2021)

64 Detectorists (2014-2017)

65 Orange is the New Black (2013-2019)

66 Mare of Easttown (2021)

67 RuPaul’s Drag Race (2009-)

68 Stranger Things (2016-)

69 24 (2001-2010)

70 Battlestar Galactica (2004-2009)

71 Enlightened (2011-2013)

72 Gilmore Girls (2000-2007)

73 Planet Earth (2006)

74 Utopia (2013-2014)

75 Babylon Berlin (2017-)

76 Rick y Morty (2013-)

77 American Crime Story (2016-)

78 The Killing [versión danesa] (2007-2012)

79 Mindhunter (2017-2019)

80 House (2004-2012)

81 OJ: Made in America (2016)

82 Big Little Lies (2017-2019)

83 Insecure (2016-2021)

84 Normal People (2020)

84 Narcos (2015-2017)

86 Cómo conocí a vuestra madre (2005-2014)

87 The Comeback (2005-2014)

88 The OA (2016-2019)

89 Dexter (2006-2013)

90 It’s Always Sunny in Philadelphia (2005-)

91 Westworld (2016-)

92 Show Me a Hero (2015)

93 Treme (2010-2013)

94 Louie (2010-2015)

95 Luther (2010-2019)

96 Catastrophe (2015-2019)

97 Hannibal (2013-2015)

98 Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019)

99 Steven Universe (2013-2020)

100 Gambito de dama (2020)