El estreno de El Marginal 4 causando furor en Netflix , ya que desde que la plataforma subió la nueva temporada, la ficción producida por Sebastián Ortega se posicionó como el título más visto. Pero el furor traspasó el streaming y también utilizó una ola de memes en Twitter.

Los grandes protagonistas de las bromas son Juan Minujín y Gerardo Romano , quienes interpretan a Miguel Palacios y Antín, respectivamente. ¿Cuales fueron los motivos? En primer lugar, las escenas de desnudo del protagonista de la serie y, por otra parte, los diálogos de Romano a lo largo de la historia.

A tal punto que "Antín", protagonizó, junto a Rodolfo Ranni , una escena que fue catalogada con el mejor insulto de la historia de la televisión . Su personaje, un director penitenciario corrupto devenido en secretario de Seguridad de la Nación, discute Ranni y se despacha con una buena frase al estilo argentino.

Pero ese no fue el único diálogo destacado por los televidentes en las redes sociales. Luego, en otro capítulo, dice: “¿A mí qué carajo me importa el país? Me importo yo, mi patrimonio, mi guita, mi laburo”.

"¿Quién habrá sido el hijo de p... que inventó la corbata? Porque no es funcional, no sirve para una mierda, no te tapa el frío un carajo. Encima te asfixia", le dice a su asistente Cacepe, interpretado por Jorge Lorenzo, en otro de los diálogos más celebrados por los fans.

Sobre su personaje, Romano aseguró en una entrevista: “Antín tiene una linda casa, una linda esposa, hace lo que quiere, no siente contradicciones. Fundamentalmente, no siente culpa, y eso es lo que más alivia la conciencia de quién anda por caminos mal habidos ”.

Alerta Spoiler

El Marginal 4: el mejor insulto de la historia de la TV

