Netflix estrenó El Marginal 4 hace unos días y los seguidores de la serie creada por Sebastián Ortega no tardaron en posicionarla como una de las 10 producciones más populares en Argentina, hoy ocupa el primer lugar. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con los cambios que fueron introducidos en la última temporada.

Cabe recordar que la primera temporada de la serie de Underground se estrenó en la Televisión Pública en 2016 y la fama internacional le llegó cuando Netflix la sumó a su catálogo.

En las últimas horas, un usuario de Twitter fue confundido con el creador de la ficción y compartió una queja que le llegó por parte de uno de los televidentes que no estaba contento con el cambio de la cortina musical de la serie.

"Cosas que te pasan si tenés un homónimo famoso", escribió en su cuenta de Twitter el periodista Sebastián Ortega -cuyo usuario es @ElFantasista_- junto a una captura de pantalla de un mensaje que le llegó a una de sus redes sociales y no tardó en viralizarse.

Lo confundieron con Sebastián Ortega y el error se viralizó

El mensaje había sido enviado por un televidente que no estaba conforme con que L-Gante participara en la cortina musical de la serie.

"Con todo respeto, lo peor que pudieron hacer en El Marginal es poner de intro la música del L-Gante Keloke. Era mejor poner la música que se ponía antes, villera o la de 'no me puedo ir, no puedo escapar' (canción de Sara Hebe). Lo peor que hicieron", escribió el televidente cuyo nombre no trascendió.

La canción de Sara Hebe, El Marginal, debutó en 2016 y desde entonces los seguidores de la serie la asocian automáticamente a ella. Pero en la última entrega, la canción de apertura estuvo a cargo de L-Gante, Pablo Lescano y Bizarrap.

El error que se volvió viral en Twitter.

Pinta es el nombre de la nueva cortina musical de El Marginal. La canción ya fue visualizada en YouTube por más de 2 millones de usuarios.

Mirá las respuestas más creativas al tuit viral

Esos mensajes seguro no arrancan con un "con todo respeto" — Sebastián Ortega (@ElFantasista_) January 22, 2022

tomo nota: para la próxima temporada más minujin en pito y menos lgante keloke — Sebastián Ortega (@ElFantasista_) January 23, 2022

Pero tiene razón flaco, deja de tuietear y cambia la música del opening — Leonel Sanfilippo (@leitosanfilippo) January 23, 2022

Había uno en la facu que se llamaba Bruno Díaz. El primer día de clases el profesor toma asistencia y no estaba.

"Debe estar en una misión especial", dijo el profesor. — Sebastián Ortega (@ElFantasista_) January 23, 2022

