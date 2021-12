Faltan poco más de diez días para el estreno de " Harry Potter: Regreso a Hogwarts", el especial de HBO Max para conmemorar los 20 años de " Harry Potter y la piedra filosofal", la primera entrega de la franquicia. Para este evento, decidieron reunir a gran parte del elenco en los mismos estudios en donde filmaron escenas icónicas.

.

Jornadas atrás, la plataforma dio a conocer el póster y confirmó que el episodio estará disponible a partir del 1 de enero del 2022. Para delirio de los "potterheads" (fanáticos del mundo mágico de J.K. Rowlling), este lunes compartieron un emotivo tráiler de casi dos minutos.

Emma Watson volvió a la estación de Kings Cross y se tomó el Expreso de Hogwarts para volver a los estudios de Warner.

“Hay magia en el aire aquí con este elenco increíble, ya que todos regresan a casa a los sets originales de Hogwarts, donde comenzaron hace 20 años. La emoción es palpable mientras se preparan para llevar a sus fans a un viaje muy especial y personal, a través de la realización de estas increíbles películas”, adelantó el productor ejecutivo Casey Patterson.

¿Qué se puede ver en el tráiler de Harry Potter: regreso a Hogwarts?

El video comienza con una persona caminando por Hogsmade y la voz en off de Emma Watson (Hermione Granger) que parece dar las instrucciones para convocar un "patronus". "Piensa en ese poderoso recuerdo, lo más feliz que puedas recordar", se escucha en el video.

En la siguiente toma se la ve paseando por la plataforma 9 3/4, con el tren a punto de partir. "Se siente como si no hubiera pasado el tiempo y que ha pasado mucho tiempo", agrega mientras se la ve entrando al gran comedor y fundirse en un abrazo con Tom Felton (Draco Malfoy).

"Creo que este es el momento perfecto para sentarme con todos y recordar", dice Rupert Grint (Ron Weasley). "Lo que más me asustaba era la implicación de que la parte más significativa de nuestra vida ya había acabado y al verlos a todos veo que no ha acabado", completa Daniel Radcliffe (Harry Potter).

"El trío de oro" volvió a tener una charla íntima frente a las cámaras en el reencuentro de Harry Potter.

"No sería la persona que soy sin tanta gente de la que está aquí", asegura Daniel. "Es lo mismo que siento porque te he visto crecer y he visto cada etapa de tu vida", explica Rupert. "Cuando las cosas se ponen muy oscuras y los tiempos son muy difíciles, hay algo en Harry Potter que hace la vida más completa", sentencia Emma. "Es un vínculo fuerte que siempre tendremos. Somos familia y siempre seremos parte de la vida del otro", concluye Grint.