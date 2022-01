Pasaron dos décadas desde que millones de personas en todo el mundo vieron por primera vez en la pantalla grande el mundo mágico creado por J. K. Rowlling. En el año aniversario del estreno de " Harry Potter y la piedra filosofal" HBO Max puso a disposición de los "potterheads" (fanáticos de este universo), un especial llamado: “ Harry Potter: Regreso a Hogwarts".

.

Los personajes principales de la saga recordaron en poco menos de dos horas cómo fue su incursión en las películas, desde el casting, su relación con el resto del elenco, las escenas más desafiantes y hasta la gran despedida después de la octava película. Todos los actores coincidieron en que iban creciendo junto con sus personajes y que fue a sus quince años en donde el set se llenó de hormonas.

En su momento, había dos de los chicos de los que se rumoreaba que habían mantenido algún tipo de relación, pero ellos siempre lo negaron. Esta vez, Emma Watson [Hermione Granger] y Tom Felton [Draco Malfoy] confesaron que sí tuvieron algo muy especial, aunque fue la joven quien verdaderamente se enamoró de su coestrella.

Emma Watson y Tom Felton confesaron su relación

En los primeros minutos del documental, luego de que algunos de los actores reciben una carta de Howgarts invitándolos para el reencuentro, se puede ver cómo Watson sube al tren y llega hasta el gran comedor en donde se funde en un abrazo con su par Slytherin.

Emma Watson y Tom Felton recibían tutorías al igual que gran parte del elenco infantil de Harry Potter.

"De tarea teníamos que dibujar cómo nos imaginábamos a Dios y Tom dibujó a una chica con una gorra al revés sobre una patineta y, no sé cómo decirlo, simplemente me enamoré de él", aseguró Emma. Y Tom sabía de los sentimientos de la chica a la que le llevaba tres años. "Yo estaba sentado en el sillón de maquillaje y me dijeron 'está enamorada de ti'", recordó.

Sin embargo, ambos coincidieron en que mantuvieron una relación fraternal. "Todos los días llegaba y buscaba su número en el listado de llamado, el siete, y si estaba su número en la lista, el día se volvía más emocionante. Pero él me veía como a una hermana pequeña", explicó ella. "La protegía mucho, siempre tuve debilidad por ella y la sigo teniendo hasta el día de hoy", replicó Felton.

Para sentenciar el tema Watson confesó un poco avergonzada: "Nunca ha sucedido nada romántico entre nosotros, simplemente nos amamos. Es todo lo que puedo decir sobre eso".