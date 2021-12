El catálogo de Netflix continúa creciendo a pasos agigantados. El gigante de streaming es la plataforma digital que más estrenos suma cada mes: nominadas al Óscar, blockbusters de Hollywood, joyas internacionales y decenas de películas más aterrizan en la plataforma casi todos los días.

Cambiante, exigente e impredecible. Tres características que definen a la audiencia y Netflix lo sabe. A la hora de crear una serie o película, se pueden hacer una serie de especulaciones y estadísticas para averiguar si funcionará o no, pero la realidad es que no existe la fórmula para el éxito asegurado. Por más que la producción tenga todos los condimentos, incluso la puntuación mas alta en los portales de crítica, puede no ser elegida por el público.

Pero ese no es el caso de estas cuatro series cortas, ideales para ver en un día, que están dentro del catálogo. El verano llegó y las vacaciones se palpitan. Sol, pileta, playa, juntadas con amigos, asados, y lo mejor de todo, el sillón y la tele. La plataforma streaming, a pesar de sus nuevas competencias, sigue teniendo más de 209 millones de miembros a su cargo y día a día se ocupa de mantenerlos y mimarlos con las mejores producciones. Luego del éxito de las series ‘Las cosas por limpiar’ y ‘El juego del calamar’ que llegaron en el mes de septiembre, Netflix ya sabe cómo redoblar la apuesta este verano.

Por eso hoy te recomendamos 4 joyas de la plataforma para que puedas disfrutar de un día maratón, con una rica merienda y el aire acondicionado. Estas producciones pueden liquidarse en un día y te aseguro que harán que no te despegues del sillón.

1. Maniac

Una serie plagada de estrellas de Hollywood, ya que Emma Stone, Jonah Hill y Justin Theroux traen "Maniac". En la misma se cuenta como un ensayo clínico y dos desconocidos que coinciden en él pueden terminar viviendo una aventura que solo se puede describir como "maniática". Una historia de ciencia ficción que atrapa a cualquier televidente.

2. Inconcebible

Una producción que fue reconocida como de las mejores en 2019. En la misma se narra la historia real de una joven que denuncia haber sido violada sin que su familia ni su entorno le crea porque "no se está comportando como debería hacerlo una víctima de violación".

3. Arcane

Se basa en el universo del popular videojuego "League of Legends" y cuenta múltiples historias atrapantes divididas en tres actos centrales (9 capítulos en total) que terminan chocando entre sí con un final espectacular.

4. Alguien tiene que morir

La historia cuenta cómo era la sociedad española en la época tras la Guerra Civil de forma espectacular. A eso se le suma el increíble reparto que incluye nombres como los de Carmen Maura, Ernesto Alterio, Cecilia Suárez, Ester Expósito o Alejandro Speitzer y un director como Manolo Caro.