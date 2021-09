Netflix decidió ir un paso más allá en la nueva temporada de Sex education y causó sorpresa, y también malestar, entre sus fanáticos y los amantes de los animales.

Si bien hablamos de una serie que va trata sin tapujos todo lo relacionado con el sexo, con sutiles toque de humor negro, muy inglés, nadie esperaba lo que sucede en el tercer episodio de su útima entrega.

El episodio en cuestión comienza con una trama aislada protagonizada por dos de los personajes secundarios de la serie, pero que en segundos pasaron a la historia, ya que la escena que se convirtió en una de las más destacadas de la historia de la serie original de la plataforma de streaming.

.

Todo ocurre en el parque de caravanas donde viven Maeve e Isaac, cuando la pareja de Cynthia (Lisa Palfrey) y Jeffrey (Joe Wilkinson) tienen un apasadionante y desenfrenado encuentro sexual.

Pero tienen relaciones con tanta energía que la casa rodanda comienza a temblar y hasta su gato, Jonathan, se acerca para a ver el espectáculo. Entonces, por la vibraciones del remolque, el microondas comienza a deslizarse hasta que cae cae encima del pobre felino.

Como si fuera poco, la cámara se centra en un Jonathan destrozado rodeado charco de sangre, que arruina el momento de la peraja. Y cuando tienen una esperanza de que su mascota se recupere, el microondas explota y quema lo que quedaba del pobre gato.

.

El shock se convierte en chiste y el chiste en una de las enseñanzas más sorprendentes de Otis como consejero sexual. Tras abandonar la casa de Ruby, Otis y Jeffrey hablan sobre el desefreno sexual de Chynthia tras la muerte de Jonathan. Jeffrey le cuenta que, como pareja, nunca pudieron tener hijos y que Jonathan llenaba ese espacio para ellos.

Entonces, Otis no tarda en ver que ese aumento de lívido es una estrategia de Cynthia para no afrontar el dolor de la muerte de su gato, y que lo mejor sería frenar, sufrir lo que hay que sufrir, y atravesar el duelo.

Y si bien es cierto que luego la serie no retoma la historia de Jeffrey y Cynthia, de todas formas la escena se convirtió en uno de los grandes momentos de la termporada 3 de Sex education.

.

Elenco de Sex Education Temporada 3

La tercera entrega de la serie retoma la historia de los personajes ya conocidos por todos como Otis Milburn (Asa Butterfield); Maeve Wiley (Emma Mackey); Isaac (George Robinson) Jean Milburn (Gillian Anderson); Eric Effiong (Ncuti Gatwa); Aimee Gibbs (Aimee Lou Wood); Adam Groff (Connor Swindells); Lily Iglehart (Tanya Reynolds); Ola Nyman (Patricia Allison) y Jakob Nyman (Mikael Persbrandt ), entre otros.

Sin embargo, también se sumaron nuevos personajes. Entre ellos, alguien crucial en la historia es la flamante directora del colegio, Hope, interpretada por Jemima Kirke. También se sumaron al elenco: Jason Isaacs como Peter Groff; Dua Saleh como Cal Bowman; Robyn Holdaway como Layla; Indra Ové como Anna y Sophie Thompson como la mamá de Lily.

.

George Robinson y la lesión que cambió su vida

Desde su lanzamiento en 2019, Sex Education se consagró como una de las series más populares de Netflix, abordando la importancia de la educación sexual en la escuela, las relaciones, y la diversidad.

En su segunda entraga se sumó al proyecto el actor George Robinson, cuyo personaje se llama Isaac, un chico parapléjico. En un claro ejemplo de inclusión

“Es algo que no está presente en la televisión ni en el cine. Todo el mundo conoce a alguien que tiene una discapacidad y, sin embargo, (esto no se refleja) en los medios”, sostuvo Robinson durante una entrevista.

.

Al mismo tiempo, consideró que esto está cambiando, pero el verdadero giro ahora se encuentra en que los mismos actores cuentan con una discapacidad, algo que antes se simulaba

Sin embargo, la idea original no era así, y cuando George superó el casting comenzó a colaborar en la creación de su personaje, para mostrar no sólo a una persona parapléjica más, sino que se pudiera ahondar sobre las otras situaciones que se generan a su alrededor.

Robinson quedó con una discapacidad motriz, luego de una lesión que sufrió durante un partido de rugby en Sudáfrica a los 17 años. El joven británico estaba de gira con su equipo y tras una tacleada se rompió el cuello en las vértebras C4 y C5.

La lesión fue tan grave que tuvo que pasar más de un mes en un hospital sudafricano antes de volver al Reino Unido. En su país conoció a otra persona que había tenido una lesión igual y eso le ayudó a ver que podía seguir adelante.

“Una vez que salí del hospital, realicé un curso de habilidades para sillas de ruedas para jóvenes de 18 a 25 años en Leeds, lo que realmente me ayudó. Fue genial estar cerca de personas en situaciones similares, compartir historias y reírse. Fue una gran experiencia, estoy realmente agradecido por ello”, afirmó.