Yiya Murano en Netflix: la película que mezcla ficción y relatos reales para contar la cruel historia de "La envenenadora de Monserrat"

El estreno de "Yiya Murano: Muerte a la hora del té" en Netflix Argentina ya es tendencia absoluta. Se trata de un documental que revive la cruel historia de "La Envenenadora de Monserrat". Esta producción logra unir a distintas generaciones frente a la pantalla. Los más grandes recuerdan el caso de los noticieros y muchos de los más jóvenes lo descubren ahora por primera vez. Es una mezcla atrapante de ficción y relatos reales.

Todo empezó en 1979 en un departamento porteño. Yiya asesinó a tres de sus mejores amigas con cianuro. Les debía mucha plata y no tenía cómo pagarles. El método fue macabro y muy de barrio: las invitó a tomar el té con masas finas. Nilda Gamba, Lelia Formisano y Carmen Zulema del Giorgio fueron las víctimas de esta traición. Este engaño marcó para siempre la crónica policial de nuestro país.

Benjamín Bruni y Gabriela Bocalandro, los actores de "Yiya Murano, muerte a la hora del té" en el BAFICI .

Lo más impactante de la obra son los testimonios actuales. Chiche Gelblung aparece para explicar el circo mediático que rodeó a la mujer en los años noventa. También habla Martín Murano, su propio hijo, con un relato que estremece por su crudeza.

En las partes de ficción, la actriz Gabriela Bocalandro es quien se pone en la piel de Yiya para las reconstrucciones dramáticas. Su interpretación logra captar esa calma perturbadora que tanto la caracterizaba.

La película logra captar ese morbo que siempre generó su figura. No es solo un caso policial viejo que sale del archivo. Es el retrato de una manipuladora que se burló de la justicia y de sus víctimas. Hoy la historia vuelve a ser el tema de conversación gracias al streaming. Nadie puede dejar de mirar esta trama oscura de traición y deudas.