El año pasado Netflix llevó a cabo su primer evento mundial para fanáticos, al que denominó TUDUM. La propuesta captó la atención de los usuarios y contó con más de 25 millones de espectadores en 184 países. Desde la empresa de streaming confirmaron que habrá una segunda edición el sábado 24 de septiembre que contará con cinco eventos mundiales en 24 horas.

En esta ocasión TUDUM promete revelar adelantos y entrevistas exclusivas de las próximas producciones de las plataforma. Durante las diferentes presentaciones a lo largo de la jornada habrá novedades de más de 120 series, películas, especiales e incluso videojuegos.

Este miércoles Netflix presentó el tráiler del evento, cuya transmisión estará disponible en 29 idiomas y contará con la presencia de los protagonistas de Stranger Things, The Crown, El juego del calamar, entre otros.

En el avance aparecen celebridades como Millie Bobby Brown, Chris Hemsworth, Jamie Foxx, Jason Momoa, Jamie Dornan y Gal Gadot, entre tantos otros. Todos ellos convocaron a los fanáticos de la plataforma a no perderse TUDUM para enterarse en exclusiva y antes que nadie de todas las novedades que se incorporarán a la cartelera de Netflix durante el próximo año.

El evento será emitido a través de todos los canales de Youtube de Netflix. Según informó la empresa, el 24 de septiembre compartirán información sobre la nueva serie de los creadores de Dark, llamada 1899, la segunda temporada de Alice in Borderland, la tercera entrega de Bridgerton y un adelanto exclusivo de El amor después del amor, la serie argentina sobre Fito Páez.

Además, van a brindar detalles de las nuevas temporadas de El reino, Élite, Emily in Paris, First Love, Glitch, Guns and Gulaabs, Heartstopper, Love is Blind: Brazil, Lupin, Manifest, Money Heist: Korea y Enola Holmes 2; entre muchísimas más novedades.

Con el lanzamiento oficial de TUDUM (el nombre del evento imita el sonido que emite la plataforma de Netflix antes de iniciar cada película o serie) también se confirmaron los horarios para disfrutar de este evento.

Todo lo que hay que saber de TUDUM

El 24 de septiembre, el evento será transmitido a cuatro continentes con cinco programas diferentes, llevando a los fans en un viaje vertiginoso alrededor del mundo, organizados de la siguiente manera: