Netflix es una de las plataformas de streaming más populares del mundo. Los usuarios buscan películas o series de todo tipo, romanticas, comedias, de suspenso, pero las más aclamadas por el público son los policiales y los thrillers.

Las historias narradas de este género tienen un gran éxito entre la audiencia, es por esto que las propuestas prometen tensión y resoluciones, para que el espectador no pueda parar de ver los capítulos hasta llegar al final. Además de estos condimentos, muchas de ellos cuentan con pocos capítulos, lo que genera más atracción. Este es el caso de "Una madre perfecta", que cuenta con cuatro episodios.

Esta serie está basada en la novela de Nina Darnton, The Perfect Mother, la serie cuenta a la perfección la historia de una mujer llamada Hélène Berg quien toma un vuelo de urgencia de Berlín hacia París tras el llamado de su hija Anya, que fue detenida. En ese momento comienza el largo y trágico camino de la madre, quien busca que la joven salga en libertad, acusada de haber cometido un crimen.

De qué se trata "Una madre perfecta", la serie furor de Netflix

Anya asegura haber conocido a un joven en un boliche y al momento que se fue con él al departamento llegó un dealer, motivo por el cual ella quedó encerrada en un cuarto; cuando salió él estaba muerto, por lo que desconocía lo que había pasado. Sus palabras dejaban ver que se trató de un hecho desafortunado que por cuestión del destino la llevó a estar presente.

Hélène acude a la ayuda de Vincent Duc, un ex policía devenido en abogado, con el que conformará una firme dupla para que su hija quede desvinculada de la secuencia del crimen. A pesar de que se encuentran guiados por la declaración de la joven, poco a poco descubren que las cosas no son como las creyeron en un primer momento. La fuerza de una madre se ve entrecruzada por datos que no concuerdan con aquellas palabras.

Sin embargo, las dudas y la incertidumbre de sí Anya es culpable o no crecen a pasos agigantados. No solo por parte de las autoridades, sino que hasta la propia madre empieza a encontrarse en un laberinto sin salida.

La incertidumbre que tiene esa madre se extiende durante los cuatro capítulos hacia los espectadores. La construcción del relato provoca en la audiencia la necesidad de saber la verdad ante el misterio de lo sucedido aquella noche en ese departamento que cambió totalmente la vida de toda una familia.

Pero aparentemente no es únicamente la acusada quien podría esconder secretos, sino que, además, a lo largo de la trama aparecen secretos relacionados con Hélène.

Una madre en busca conocer la verdad y salvar a su hija, secretos ocultos, misterios sin resolver y problemas del pasado son la nueva apuesta de Netflix.

La figura de una madre que lucha por conocer la verdad, y que se enfrenta a situaciones que la sacan de su eje, es la nueva apuesta de Netflix que encabeza la lista de los éxitos del momento tras su estreno en Argentina, el pasado 3 de junio. La ficción contó con la coproducción de Bélgica, Alemania y Francia.