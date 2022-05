Sorpresa, indignación y terror son algunas de las sensaciones que provoca Nuestro Padre, el perturbador documental que llegó a Netflix el pasado jueves y se convirtió en tendencia. Esta producción del género"True Crime" revela la oscura historia del doctor Donald Cline.

“Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones”. La cita corresponde al versículo bíblico Jeremías 1:15, mencionado en más de oportunidad en el documental, y es un perfecto resumen del film: un médico con un complejo de Dios que por más de 30 años se dedicó a inseminar pacientes con su propio esperma sin su consentimiento y tuvo casi un centenar de hijos.

El secreto comenzó a salir a la luz en 2014, cuando Jacoba Ballard, una de las hijas biológicas de Cline y gran protagonista de Nuestro Padre, se hizo una prueba de ADN y descubrió que compartía genes con varias personas.

Tras contactarse con algunos hermanos que había encontrado, todos tenían algo en común: sus padres habían sido pacientes del doctor Cline. Fue sí que descubrieron que el médico no había utilizado muestras de donantes, sino que había fecundado a muchas mujeres con su propio semen.

"Me siento como si me hubieran violado 15 veces", dice una de las víctimas que participa de la producción de Netflix que se convirtió en furor. Actualmente, en Argentina, ocupa la séptima posición en el top ten de películas más vistas en la plataforma.

A fines de la década de 1970, si tenías problemas para concebir y vivías en Indiana, lo más probable es que te recomendara al doctor Donald Cline. Se le consideraba un experto en cuestiones de fertilidad y, como señaló una antigua paciente/víctima en The Atlantic: "Su oficina estaba decorada con fotos de bebés que había ayudado a concebir, un detalle mundano que parece inquietante en retrospectiva".

A estos padres se les dijo que se les daba el esperma de un donante -residentes médicos, y que sólo usaría a cada uno para un total de tres embarazos exitosos-. Parte de su "éxito" se basó en aprovechar los tabúes que existían entonces en torno a esta práctica y dijo a los pacientes que debían mantener en secreto el hecho de que habían recurrido a un donante de esperma, y que nunca debían decir al niño cómo había sido concebido.

En una entrevista concedida a The Guardian, la directora de Nuestro padre, Lucie Jourdan, declaró: "Fue una directriz muy específica la de no decir nunca a sus hijos que había tenido problemas de fertilidad o de inseminación. Esto formaba parte del diálogo que mantenía con sus pacientes. Confiaban en que su médico les aconsejara correctamente".

¿Qué pasó con el Donald Cline?

Cuando Ballard acudió a las autoridades con este impactante descubrimiento, fue en gran medida ignorada. Los hermanos se unieron entonces para presentar una denuncia contra Cline ante el fiscal general de Indiana, lo que dio lugar a una investigación penal. Sin embargo, no hubo cargos penales específicos por los que se le pudiera acusar.

De acuerdo al artículo de The Atlantic: "No se le acusó de violación, no se le acusó de agresión con desechos corporales -en Indiana se considera que eso es un delito sólo si se hace 'de manera grosera, insolente o airada'. No se le acusó de engaño criminal". De hecho, hasta ese entonces no había ninguna ley que establezca que un médico no pueda inseminar a sus pacientes con su propio esperma.

Al final de proceso, en 2018, solo fue condenado por dos delitos: por obstaculizar la investigación y por mentir sobre el uso de su propio semen. Se le impuso una multa de apenas 500 dólares y perdió su licencia médica, aunque estaba retirado desde 2009.

Cline sigue vivo ahora, tiene más de 80 años, y no cumplió ninguna condena por su mala praxis. Además, parece tener remordimientos por sus acciones, y nunca explicó por qué lo hizo. En el documental se especula que podría tratarse de un delirio de Dios, de "un experimento enfermizo" o incluso de un plan de una secta religiosa.

Según contó Jourdan, "es activo en su comunidad. Va a las reuniones de natación de los nietos y cosas así. No se esconde. Eso es lo que pasa, que sigue saliendo a la calle. En su cabeza, no creo que piense que ha hecho mucho mal".

El doctor Donald Cline durante el juicio.

¿Cuántos hijos tuvo?

Al momento del juicio contra Cline en diciembre de 2017, solo se conocían 22 hermanastros. Pero al final del documental, se menciona que se encontraron 91 y la cuenta no se detiene. "De hecho, apareció un nuevo hermano el día que salió el tráiler", indicó Ballard.

"Cada vez que encontramos un nuevo hermano les doy esta noticia, y es como si les arruinara la vida", dice Jacoba en Nuestro Padre.

Según un reportaje de The Atlantic de 2019, los "hermanos" hacen picnics anuales en el Día del Padre. También son responsables de impulsar una ley en Indiana que convierte la tergiversación en un procedimiento médico en un delito grave, la cual se sancionó en mayo de 2019, convirtiendo a Indiana en el primer estado en criminalizar a los médicos de fertilidad que utilizan su propio esperma sin el consentimiento del paciente.

El próximo objetivo del grupo es una legislación nacional.