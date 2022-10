Una nueva producción estadounidense la está rompiendo en Netflix, que en pocos días de su debut se posicionó como una de las series más vistas dentro de la plataforma de streaming.

Desde Cero, es una serie que en 8 capítulos cuenta la historia de una artista que se enamora de un chef en Italia y “se embarca en un viaje transformador, donde descubre el amor, la pérdida, la resiliencia y la esperanza entre culturas y continentes”, según lo expuesto por la plataforma.

La miniserie está disponible en Netflix desde el viernes 21 de octubre y ya se posicionó en el top 2 en TV hoy, dentro del ranking elaborado por la aplicación dentro de las características de series dramáticas románticas.

Desde Cero es dirigida por Nzingha Stewart y Dennie Gordon, y está basada en el libro “From Scratch: A Memoir of Love, Sicily and Finding Home” del autor estadounidense Tembi Locke.

Quienes son los actores de Desde Cero

La actriz y modelo estadounidense Zoe Saldaña es quien representa el papel protagónico de Amahle "Amy" Wheeler, una joven estudiante de Texas que viaja a Italia para estudiar y envolverse en el mundo de las artes, pero qué conocerá en ese viaje al amor de su vida, el chef Lino, interpretado por el actor italiano Eugenio Mastrandrea, quien inició su carrera artística en 2013.

El elenco se completa con Keith David, Danielle Deadwyler, Paride Benassai, Giaccomo Gianniotti, Judith Scott, Roberta Rigano y Lucia Sardo, entre otros actores que protagonizan esta miniserie, que según Netflix es apta para mayores de 16 años.

De qué se trata Desde Cero

La protagonista de la serie, Amy Wheeler, viaja a Italia para estudiar sobre el arte en el renacimiento y conoce al chef siciliano Lino, de quien se enamora y comienzan un romance apasionado.

Toman la decisión de mudarse a Los Ángeles, pero sufren las dificultades de adaptarse a un nuevo lugar y la creciente tensión de los entornos familiares al no sentirse aceptados; sin embargo, luego de un problema de salud que sufre Lino, ambas familias se unen para sacar adelante los problemas que se avecinan.