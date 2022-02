Como ya lo hizo en varias ocasiones, Netflix logra cosechar un éxito con el contenido menos esperado. Es que la plataforma de streaming más popular del mercado sorprendió a todos con el éxito de una película que estaba por debajo del radar de todo el mundo y logró meterse entre las más vistas en todo el mundo. En este momento, la cinta de Tailandia se posiciona en el puesto número 2 a nivel global.

El film de acción y artes marciales, estrenado el último 17 de febrero, se llama Venganza a golpes y está dirigida por Roel Reiné. Esta particular historia pudo posicionarse rápidamente entre los primeros diez lugares. Si bien no cuenta con el respaldo de la crítica (más bien todo lo contrario), se resaltan algunas tomas de acción que, aseguran, están muy bien logradas.

“Sus escenas de lucha son lo suficientemente competentes y originales para recomendársela a los fans del género”, escribió un crítico en el sitio filmaffinity.com, mientras que otro apuntó: “Tiene una banda sonora entretenida, personajes que vuelven y escenas de acción estimulantes, pero parece más un video musical que se ha extendido que una película interesante con historia”.

.

“Puñetazos por los aires y acción frenética siguen por Tailandia al asesino Kai mientras él y sus amigos se apresuran para evitar que un poder antiguo destruya el mundo”, indica la sinopsis del filme que tiene una duración de 94 minutos.

La película está protagonizada por Lewis Tan, Iko Uwais, Rhatha Phongam, Jason Tobin, Juju Chan, Pearl Thusi, Katrina Grey, Lawrence Kao, Alexander Winters y Rhatha Phongam.

Venganza a golpes, la película de Netflix que es furor en la plataforma.

¿ Netflix se equivocó? Fans explotan de bronca por la cancelación de otra serie

La plataforma Netflix volvió a cancelar sorpresivamente una serie y desató la furia de los fanáticos.

Se trata de Another Life, el drama de ciencia ficción que tuvo dos temporadas y encantó a parte del público. La encargada de confirmarlo fue la protagonista, Katee Sackhoff, a través de su Twitter: "Me gustaría que pudiéramos hacer más temporadas, pero lamentablemente no es posible", escribió la actriz.

.

“Me gustaría agradecer a cada una de las personas que vieron y apoyaron Another Life en Netflix. A nuestro equipo y elenco, gracias por trabajar siempre tan duro y estar preparados. Ojalá pudiéramos hacer más temporadas, pero lamentablemente no será así. Nos vemos en la próxima aventura. Amo a Niko”, completó.

La noticia de la cancelación llegó cuatro meses después de que Netflix estrenase la segunda temporada, en octubre de 2021. Y si bien tuvo un final que puede considerarse "satisfactorio", dejó algunas puertas abiertas para hacer una tercera temporada.