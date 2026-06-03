Netflix suma un aterrador thriller de terror que ya pisa fuerta en la plataforma

Netflix Argentina sigue ampliando su catálogo con producciones para todos los gustos, y entre sus incorporaciones más recientes se encuentra una película ideal para quienes disfrutan de las historias cargadas de tensión y suspenso. Con una atmósfera inquietante y una amenaza que acecha constantemente a sus protagonistas, rápidamente comenzó a llamar la atención de los fanáticos del género.

Se trata de "Aguas siniestras", un thriller de terror que combina elementos sobrenaturales con una historia familiar marcada por sucesos cada vez más extraños. A medida que avanza la trama, lo que parecía ser una oportunidad para empezar de nuevo se transforma en una pesadilla difícil de escapar.

¿De qué se trata "Aguas siniestras", el thriller de terror que es furor en Netflix y te dejará al borde del asiento?

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La película sigue a Ray Waller, un exjugador de béisbol que, tras atravesar problemas de salud que pusieron en pausa su carrera, se muda junto a su esposa Eve y sus hijos, Izzy y Elliot, a una nueva casa con la esperanza de empezar de nuevo. Para él, la piscina del jardín representa mucho más que un simple espacio de recreación: cree que puede ayudarlo a recuperar parte de la movilidad que perdió y devolverle algo de la vida que extraña.

Al principio, todo parece marchar bien. El protagonista arranca a notar mejoras físicas y la familia disfruta de la nueva rutina, pero la situación cambia cuando empiezan a suceder hechos difíciles de explicar. Izzy y Elliot perciben que algo extraño ocurre alrededor de la piscina, mientras que Eve comienza a sospechar que detrás de los aparentes beneficios que experimenta su marido existe un peligro mucho mayor del que imaginaban.

A medida que salen a la luz oscuros secretos relacionados con la propiedad, cada integrante de la familia se ve afectado de una manera diferente. Lo que comenzó como una oportunidad para reconstruir sus vidas se convierte en una lucha por comprender qué se esconde bajo el agua y cómo enfrentarlo. Entre fenómenos sobrenaturales, tensiones familiares y situaciones cada vez más aterradoras, los protagonistas deberán decidir hasta dónde están dispuestos a llegar para protegerse unos a otros.

Reparto de "Aguas siniestras"

Wyatt Russell como Ray Waller

Kerry Condon como Eve Waller

Amélie Hoeferle como Izzy Waller

Gavin Warren como Elliot Waller

Jodi Long como Kay

Rahnuma Panthaky como Dr. Sridhar

Nancy Lenehan como Lucy Summers

Ben Sinclair como Pool Tech