Ya se va: la película de Steven Spielberg que se puede ver por última vez en Netflix

Netflix Argentina renueva constantemente su catálogo y, como suele ocurrir cada mes, algunas películas y series muy populares se despiden de la plataforma. Entre ellas se encuentra una producción basada en una historia real que logró conquistar al público gracias a su combinación de suspenso, humor y una atrapante persecución entre un joven estafador y un agente decidido a capturarlo.

Se trata de " Catch me if you can", la película dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. Inspirada en la vida de Frank Abagnale Jr., la cinta se convirtió en uno de los títulos más recordados de comienzos de los 2000 y abandonará la plataforma el 3 de junio.

¿De qué se trata "Catch me if you can", la película de Spielberg que abandona Netflix en unas horas?

¿De qué se trata "Catch me if you can", la película de Spielberg que abandona Netflix en unas horas?

En esta historia conocemos a Frank Abagnale Jr., un adolescente que ve cómo su vida cambia por completo cuando los problemas familiares comienzan a desarmar el mundo que conocía. Sin muchas herramientas para afrontar la situación, termina escapando y descubre que tiene un talento fuera de lo común para hacerse pasar por otras personas. Lo que empieza como una forma de sobrevivir rápidamente se transforma en una serie de engaños cada vez más ambiciosos que lo llevan a recorrer distintos lugares y vivir experiencias impensadas.

A medida que gana confianza, el protagonista adopta identidades sorprendentes: se presenta como piloto, médico y hasta abogado, logrando convencer a quienes lo rodean gracias a su carisma y rapidez mental. Mientras disfruta de una vida llena de lujos y oportunidades, también debe cargar con la presión constante de sostener una mentira que se vuelve cada vez más difícil de controlar. Detrás de sus estafas aparece un joven que, en el fondo, sigue buscando un lugar al que pertenecer y una forma de recuperar algo de lo que perdió.

Del otro lado está Carl Hanratty, un agente del FBI que convierte la captura de Frank en una obsesión personal. Lo interesante es que la película no se limita a mostrar una persecución entre un fugitivo y la ley, sino que construye una relación inesperada entre ambos personajes. Con momentos divertidos, situaciones tensas y mucho ritmo, la historia logra que el espectador se pregunte constantemente hasta dónde podrá llegar antes de que su suerte finalmente se termine.

Reparto de "Catch me if you can"

Leonardo DiCaprio como Frank Abagnale Jr.

Tom Hanks como Carl Hanratty

Christopher Walken como Frank Abagnale Sr.

Nathalie Baye como Paula Abagnale

Amy Adams como Brenda Strong

Martin Sheen como Roger Strong

James Brolin como Jack Barnes

Jennifer Garner como Cheryl Ann