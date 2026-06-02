Del fracaso en cines a ser furor en streaming: la versión de Frankenstein que arrasa en una plataforma

El mercado del entretenimiento demuestra de forma constante que el destino de una producción puede cambiar radicalmente de un día para el otro.

Anteriormente, un tropiezo en las salas de cine condenaba a una cinta al olvido definitivo. Sin embargo, el desembarco en las plataformas digitales tiene hoy el poder de revertir la conversación por completo.

Este es el escenario exacto que está viviendo "¡La novia! (The Bride!)", una propuesta cinematográfica que sufrió un duro revés en taquilla, pero que ya cumple más de una semana consolidada dentro del top 10 de HBO Max.

Una brecha millonaria en las salas de cine





A pesar de contar con el respaldo de un gran estudio y un despliegue de producción importante, la respuesta del público en los cines tradicionales fue adversa. El desempeño comercial de la película dejó los siguientes números oficiales:

Indicador financiero Cifra oficial (en dólares) Presupuesto estimado Entre $80 millones y $90 millones Recaudación global $24 millones Pérdida financiera aproximada $66 millones (sin contar marketing)

Este marcado desinterés inicial en las salas responde en gran medida a una propuesta difícil de encasillar. La obra terminó siendo demasiado grande para el circuito del cine independiente y demasiado extraña para los espectadores que esperaban una adaptación lineal del mito gótico.

Una relectura punk, gótica y feminista





Dirigida por la realizadora Maggie Gyllenhaal, la trama se atreve a reimaginar el clásico de Mary Shelley pero traslada la acción a la ciudad de Chicago durante la década de 1930.

En esta versión, el monstruo de Frankenstein, interpretado por Christian Bale, se encuentra profundamente agobiado por un siglo de absoluta soledad, por lo que decide acudir a una científica para encargarle la creación de una compañera.

La elegida para el experimento es una mujer que fue víctima de abusos y asesinada, un rol que la actriz Jessie Buckley asume mediante un registro de enorme entrega física.

Sin embargo, la historia toma un rumbo imprevisto: la mujer revivida se niega por completo a cumplir con la fantasía masculina de ser una pareja sumisa y obediente.

A partir de ese momento, la cinta introduce elementos de comedia negra, horror y sátira social, transformando la tragedia original en un romance salvaje y una rebelión radical que desencadena una auténtica revolución feminista.

La directora apostó por la comedia negra y la sátira social para transformar el mito gótico tradicional en una historia de emancipación femenina ambientada en los años treinta.

Recepción dividida entre los espectadores





La osadía de fusionar gánsteres, estética de road movie al estilo Bonnie y Clyde y discursos de emancipación generó opiniones encontradas entre los especialistas y el público general.

En la plataforma Rotten Tomatoes, la crítica especializada le otorgó apenas un 56% de aprobación, señalando que por momentos la estructura se vuelve confusa y sobrecargada de ideas.

En contraposición, los espectadores le dieron un 70% de votos positivos, validándola como una propuesta sumamente entretenida y refrescante para ver desde el hogar.

Un elenco de estrellas





Además de su narrativa extravagante, el renovado magnetismo de la película en el streaming se sostiene sobre un reparto estelar de carácter internacional.

La alineación incluye a dos ganadores del premio Oscar, Christian Bale y Penélope Cruz, acompañados por figuras de la talla de Annette Bening, Peter Sarsgaard, Jake Gyllenhaal y John Magaro.

La propuesta de Gyllenhaal se distancia firmemente de las adaptaciones melancólicas y visualmente cuidadas que caracterizaron históricamente a directores como Guillermo del Toro.

Su mirada prefiere apostar por la irreverencia, los diálogos agudos y la construcción de mujeres incómodas que se niegan a ser moldeadas a la medida de los deseos ajenos.