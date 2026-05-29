Llega Scary Movie 6 a los cines: ¿Cuál es el orden correcto para ver las películas?

La franquicia Scary Movie se consolidó con el paso de los años como una de las sagas más queridas dentro del cine de comedia. En junio, llegará a los cines su sexta entrega, lo que reaviva el interés por revisitar las anteriores y entender el recorrido completo de la historia.

Para quienes no la conocen en profundidad, Scary Movie revolucionó el género al tomar como base grandes éxitos del cine de terror y transformarlos en versiones exageradas y absurdas.

Películas como "Scream" o "I Know What You Did Last Summer" fueron algunos de los primeros ejemplos de este tipo de parodia, que luego se amplió a otros géneros como la ciencia ficción, el cine de acción e incluso programas de televisión.

Scary Movie estrena su sexta película: ¿Cómo conviene ver la saga?

La recomendación principal es seguir el orden cronológico de estreno. Esto se debe a que cada película refleja y parodia los fenómenos culturales y cinematográficos de su época. De esta manera, verlas en el orden en que fueron lanzadas permite entender mejor cada referencia y el contexto humorístico.

La primera entrega, estrenada en el año 2000, se enfoca en títulos como Scream y I Know What You Did Last Summer. En tanto, la segunda película, lanzada en 2001, amplía su repertorio hacia clásicos del terror como El exorcista, Poltergeist o Hannibal. A partir de allí, cada nueva entrega continúa con esa lógica: tomar los éxitos del momento y reinterpretarlos desde la comedia.

Lo ideal es ver cada película en orden cronológico para entender las referencias culturales de cada época.

Este enfoque diferencia a la saga de otras producciones actuales, que suelen apostar por narrativas fragmentadas o líneas temporales no convencionales. En cambio, Scary Movie se mantiene fiel a su estilo y evoluciona junto con las tendencias del cine.

La lista que necesitás: qué películas parodia cada entrega

Para quienes planean una maratón, conocer las referencias principales puede mejorar la experiencia. A continuación, un repaso por las parodias más importantes de cada película:

Scary Movie (2000): Scream, I Know What You Did Last Summer, The Blair Witch Project, The Sixth Sense.

Scream, I Know What You Did Last Summer, The Blair Witch Project, The Sixth Sense. Scary Movie 2 (2001): The Exorcist, The Haunting, Poltergeist, Hannibal.

The Exorcist, The Haunting, Poltergeist, Hannibal. Scary Movie 3 (2003): The Ring, Signs, The Matrix Reloaded, 8 Mile.

The Ring, Signs, The Matrix Reloaded, 8 Mile. Scary Movie 4 (2006): War of the Worlds, The Grudge, Saw, The Village.

War of the Worlds, The Grudge, Saw, The Village. Scary Movie 5 (2013): Paranormal Activity, Mama, Black Swan, Sinister.





Scary Movie 6: ¿De qué tratará esta nueva entrega?

La sexta película propone el regreso de personajes clásicos como Cindy, Brenda, Ray y Shorty. En esta ocasión, la historia retoma elementos de las primeras entregas, con la reaparición del asesino enmascarado que vuelve a acechar al grupo principal.

A más de dos décadas del inicio de la saga, esta nueva producción se presenta como una secuela directa de las dos primeras películas, dejando de lado otras líneas narrativas.

Además, se enfoca en parodiar no solo el cine de terror actual, sino también la tendencia de Hollywood a producir reboots, secuelas tardías y lo que se conoce como "terror elevado".

Entre las películas y fenómenos recientes que serán objeto de burla se encuentran títulos como "Terrifier 3", las nuevas versiones de "Scream", "Smile", "M3GAN", así como producciones más recientes como "La Sustancia", "Weapons" o "Longlegs".