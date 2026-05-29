La pochoclera de "Supergirl" con diseño rudo que ya buscan todos los coleccionistas

Una nueva película del universo de Superman llega a los cines y ya genera expectativa entre los fanáticos de los superhéroes. Con el estreno de "Supergirl", los seguidores ya miran con ganas la pochoclera con el antagonista de la cinta que llegará a la pantalla grande.

El coleccionable en cuestión que se venderá en distintas salas está inspirado en "Lobo", el villano al que se enfrentará Kara Zor-El y que está interpretado por Jason Momoa. Con un diseño rudo en formato 3D, se perfila como uno de los baldes de pochoclos más buscados.

La productora presentó oficialmente la línea global de productos para la película y este es uno de los más llamativos. Se trata del personaje sobre su icónica motocicleta intergaláctica, la "Spacehog", con un diseño fiel a su estilo rudo, metalizado y motoquero.

El vehículo funciona como la estructura principal del coleccionable, y el cuerpo de la motocicleta se abre para utilizarse como contenedor de pochoclos, combinando diseño y funcionalidad en una sola pieza.

La palomera -como también se conoce a este tipo de producto en distintos países de Latinoamérica- incorpora un efecto de luz parpadeante que simula fuego en los escapes de la moto, recreando la sensación de aceleración en pleno vuelo espacial.

Dónde conseguir la pochoclera de "Supergirl" en Argentina





A nivel internacional, el coleccionable fue anunciado para grandes cadenas de cine, y del comunicado oficial se desprende que también podría llegar a una de las más importantes de Argentina. Esto abre la puerta a que la pochoclera de "Supergirl" se consiga en los complejos más conocidos del país.

Si bien en algunos casos la distribución se concentra en una sola cadena, lo habitual es que otras se sumen con el correr de los días, lo que amplía las chances de conseguirla en distintos cines.

La película tiene estreno previsto para el 25 de junio, y se espera que en las próximas semanas comiencen a aparecer imágenes reales, precios y combos en pesos en las apps y sitios oficiales de las cadenas locales, junto con el inicio de la preventa.

Así es la pochoclera de Lobo, el antagonista de "Supergirl", que se venderá en cines.

Por eso, la recomendación es estar atentos a las plataformas oficiales de los cines en Argentina y activar las alertas de preventa. En muchos casos, estos coleccionables se agotan rápido, sobre todo cuando se venden online o en funciones de estreno.

Además de la pochoclera especial en 3D, la película contará con otros coleccionables como baldes de metal tradicionales ploteados con la temática del film.

También se sumarán vasos, remeras y distintos productos oficiales pensados para vivir el estreno de "Supergirl" como un verdadero fan.

¿De qué va a tratar "Supergirl: mujer del mañana"?





La cinta adapta el aclamado cómic de Tom King y Bilquis Evely y propone un giro total respecto de las historias clásicas de superhéroes en la Tierra. En lugar de una trama urbana, la película se sumerge en una ópera espacial oscura, con estética de western intergaláctico.

La historia sigue a Kara, interpretada por Milly Alcock, una versión mucho más dura y marcada del personaje. A diferencia de Superman, que creció en la Tierra en un entorno amoroso, Kara pasó sus primeros años atrapada en un fragmento de Krypton a la deriva, presenciando la muerte de quienes la rodeaban.

Póster oficial de "Supergirl".

Buscando escapar de ese peso emocional, emprende un viaje por el cosmos junto a su perro Krypto. En ese recorrido conoce a Ruthye, una joven alienígena que busca venganza contra "Krem of the Yellow Hills", responsable de la muerte de su padre. Kara decide acompañarla, dando inicio a una odisea espacial cargada de acción.

El conflicto se intensifica cuando un ataque de los villanos deja a Krypto envenenado, con apenas tres días de vida. A partir de ahí, la misión se convierte en una carrera contrarreloj para encontrar una cura.

En ese contexto aparece Lobo, interpretado por Momoa, como un cazador de recompensas intergaláctico que cruza su camino con el grupo. Con su estilo violento, cínico y oportunista, funciona como contrapunto de Kara.