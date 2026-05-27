Una pochoclera 3D de "Toy Story" enloqueció a los fans antes del estreno de la película

A semanas del estreno de la nueva entrega de Toy Story, un llamativo producto empezó a robarse toda la atención en redes sociales: se trata de una pochoclera 3D inspirada en la saga que ya "enloquece" a los coleccionistas y fanáticos de la saga animada.

El balde especial está inspirado en uno de los personajes más queridos: Buzz Lightyear. Tanto chicos como adultos quedaron sorprendidos con el diseño, que comenzó a ser comentado rápidamente en redes sociales.

La pochoclera tiene la forma completa del famoso guardián espacial y funciona como una enorme figura coleccionable. Además de servir para guardar las "palomitas", también incorpora un espacio para la bebida, todo integrado en el mismo diseño.

Uno de los detalles que más llamó la atención es que incluye varias funciones mecánicas. El casco transparente de Buzz puede abrirse y cerrarse para agarrar los pochoclos, que se guardan en la parte de la cabeza y el torso del muñeco.

Por si fuera poco, en la espalda aparece la clásica mochila propulsora y las alas verdes y violetas se despliegan hacia los costados mediante un botón o una pequeña palanca manual, igual que en las películas.

La pochoclera también trae luces en distintas partes del traje, como en las alas y el panel del pecho, un detalle pensado para que destaque todavía más dentro de las salas de cine oscuras.

Las otras pochocleras y vasos de Toy Story que también causan furor





La colección especial llegará a distintas cadenas de cine de Estados Unidos y también a varias salas de Latinoamérica en las semanas previas al estreno de Toy Story.

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre su llegada a la Argentina, por lo que muchos fanáticos siguen atentos a posibles anuncios de los cines en redes sociales y sitios web. El interés es tan grande que varios usuarios creen que podrían agotarse en poco tiempo.

La nueva pochoclera de Toy Story estará disponible próximamente en las principales salas de cine.

Pero la famosa pochoclera 3D de Buzz Lightyear no será el único lanzamiento especial. En redes también empezó a viralizarse otro balde inspirado en uno de los objetos más recordados de la primera película: la caja/nave espacial con la que Andy recibe al personaje.

En esta versión, el clásico empaque fue transformado en una réplica rígida y tridimensional que mantiene el estilo retrofuturista original de la saga. El diseño busca recrear casi a la perfección la nave en la que llega el Guardián Espacial.

A diferencia de los baldes tradicionales, este producto se abre desde el compartimiento central de la nave, permitiendo guardar y comer los pochoclos directamente desde el interior donde "viaja" Buzz Lightyear.

La colección también incluirá vasos temáticos con personajes clásicos y nuevos integrantes de la película, una propuesta que apunta tanto a coleccionistas como a quienes crecieron viendo las aventuras de Woody, Buzz y compañía.

¿De qué va a tratar Toy Story 5?

La nueva película de Toy Story 5 va a apostar por una historia mucho más ligada a la realidad actual de chicos y adolescentes: el impacto de la tecnología en la forma de jugar. Esta vez, el gran conflicto va a girar alrededor de la pelea entre los juguetes clásicos y las pantallas.

La trama mostrará cómo Bonnie, ahora con 8 años, empieza a perder el interés por sus juguetes después de recibir a Lilypad, una tableta interactiva con forma de rana que capta toda su atención y se convierte en una de las principales amenazas emocionales de la historia.

Aunque el final de la cuarta entrega parecía cerrar definitivamente su camino, Woody volverá a aparecer tras ser contactado por Jessie. Mientras vive lejos del grupo, el vaquero descubre una realidad cada vez más frecuente: juguetes abandonados y olvidados por culpa de los dispositivos electrónicos.

Toy Story 5 llegará a los cines argentinos el 18 de junio.

A partir de ese escenario, la misión del grupo va a ser intentar que Bonnie vuelva a conectarse con el juego tradicional, recuerde el valor de la imaginación y redescubra el vínculo que tenía con ellos.

Pero los problemas no terminan ahí. Además del avance de la tecnología, los protagonistas tendrán que enfrentarse a una nueva amenaza física: un ejército de 50 muñecos defectuosos de Buzz Lightyear que quedaron atrapados en modo error.

La película está dirigida por Andrew Stanton y McKenna Harris, y llegará a los cines argentinos el jueves 18 de junio.