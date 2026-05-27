La película con un triángulo amoroso que tenés que ver si quedaste manija con "Off Campus": ¿Dónde encontrarla?

En el universo cinematográfico y en plataformas como Netflix Argentina, las comedias románticas suelen convertirse en uno de los contenidos favoritos de los usuarios, no solo por su capacidad de hacer soñar con historias de amor intensas, sino también por cómo comenzaron a mostrar relaciones mucho más humanas, atravesadas por inseguridades, deseos y conflictos emocionales.

En el último tiempo, Prime Video empezó a sumar a su catálogo películas y series basadas en relatos literarios de romance juvenil, un género que suele funcionar muy bien entre rankings y tendencias. Así, para quienes se quedaron manijas con "Off Campus", existe una película cargada de tensión, triángulos amorosos y vínculos complicados que cautiva por su intensidad emocional.

Se trata de "Love Me, Love Me", una historia juvenil donde los sentimientos comienzan a mezclarse con los celos, las dudas y las conexiones inesperadas.

¿De qué va "Love Me, Love Me", la película de Prime Video que enamora a los fanáticos del romance?





¿De qué va "Love Me, Love Me", la película de Prime Video que enamora a los fanáticos del romance?

La película sigue a June, una chica que llega a Milán intentando escapar del peso emocional que arrastra después de una pérdida familiar muy fuerte.

En medio de ese cambio de vida conoce a Will, un chico amable y estable que parece aparecer en el momento justo, aunque todo empieza a complicarse cuando James entra en escena y termina alterando completamente el equilibrio entre los tres.

Él tiene una personalidad mucho más intensa, impulsiva y emocionalmente desordenada, y ahí es donde la película encuentra gran parte de su tensión.

Lo interesante es cómo los vínculos empiezan a mezclarse con inseguridades, celos y heridas personales que ninguno de los personajes parece tener realmente resueltas.

Más allá del triángulo amoroso, la película también habla bastante sobre el duelo, la necesidad de sentirse acompañado y una búsqueda constante de alguien que logre entender lo que uno no puede expresar del todo.

Entre escenas cargadas de química, discusiones impulsivas y momentos muy emocionales, esta producción termina funcionando como una historia intensa y bastante fácil de conectar, para no extrañar las semanas de "El verano en qué me enamoré", "Maxton Hall" ni tampoco a Garret, Dean, Hannah y Allie de "Off Campus".

Reparto de "Love Me, Love Me"





Mia Jenkins como June.

Pepe Barroso Silva como James.

Luca Melucci como Will.

Andrea Guo.

Michelangelo Vizzini.

Vanessa Donghi.