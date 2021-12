El pasado viernes, Netflix estrenó una de sus grandes apuestas para estas vacaciones y de cara a los próximos Premios Oscar: "Don´t look up" [titulada en español como "No mires arriba"]. Se trata sin dudas del film con el elenco más impresionante del año ya que cuenta con figuras de la talla de Leonardo Di Caprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Ariana Grande, Cate Blanchett, Matthew Perry y Timothée Chalamet.

.

La película fue escrita y dirigida por Adam McKay y con ella quieren cosechar muchas estatuillas. Si bien la plataforma de streaming cuenta con varios premios prestigiosos, ahora pretende ir por "la figurita difícil", la categoría a "mejor película" de los premios de la Academia. Ya estuvieron a punto de conseguirlo con Mank, El juicio de los 7 de Chicago, El irlandés, Historia de un matrimonio y Roma, que fueron nominadas pero perdieron contra otras cintas.

¿De qué trata “No mires arriba”?

Una fuerza sobrenatural está a punto de acabar con el planeta y Estados Unidos tiene que salvarlo. No suena precisamente a un argumento nuevo, pero las interpretaciones y el humor negro rozando lo inverosímil, hacen que esta película funcione e incluso interpele al espectador de forma sutil sobre los daños que hacemos al planeta y al mismo tiempo, sobre cómo recibimos este tipo de noticias.

La historia comienza con una estudiante de posgrado en astronomía [Lawrence] que junto con el Dr. Mindy [Di Caprio] descubre que un cometa de entre 5 y 10 kilómetros de ancho se dirige hacia la Tierra y se espera una colisión directa lo que podría llevar a la extinción humana.

Di Caprio, Lawrence y Chamelet protagonizan la nueva gran apuesta de Netflix.

Tras advertir sobre esto a la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria (una organización real dentro de la NASA), los científicos se dirigen hacia la Casa Blanca para hablar con la Presidenta [Streep]. Sin embargo, ella en vez de trazar planes para intentar salvar al mundo, decide esperar tres semanas porque recién ahí tendrán lugar las elecciones primarias... Muy loco e improbable, ¿No?.

Cate Blanchett, interpreta a la presentadora que no cree en la palabra de los astrónomos sobre el fin del mundo.

Entonces, el dúo decide valerse de todas las herramientas que tienen a su alcance para hacer conocer la noticia, aunque no siempre con los resultados esperados. Es así como se van cruzando con Bric Evantee [Blanchett], la conductora de un matutino, el streamer Yule [Chalamet] e incluso con el multimillonario tecnológico Peter Isherwell, el "tercer ser humano más rico de la historia" [cualquier parecido con Elon Musk es mera coincidencia].

La película ya se puede disfrutar a través de la plataforma.