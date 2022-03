En la comentada entrevista que dio la protagonista de "Gambito de Dama" a la icónica revista Vogue, la actriz dio detalles de cómo fue trabajar en "The Northman", película que se estrenará en Estados Unidos el próximo 22 de abril.

El próximo estreno, dirigido por Robert Eggers, llevará a la pantalla grande una trama que mezcla el folklore, la aventura y la venganza. La historia muestra a un príncipe vikingo que busca vengar la muerte de su padre, y toma lugar en la Islandia del Siglo X, donde el entorno es salvaje, helado e inhumano. Esto fue un gran desafío para los actores, ya que requirieron de una buena dosis de entrenamiento físico y mental.

A diferencia del protagonista Alexander Skarsgård, quien confesó que se trató del papel más demandante y difícil de toda su carrera, Anya confesó que amó trabajar en la naturaleza y ensuciarse, y considera que "se trató de hacer arte". Además, señaló que se tomó muy en serio el proyecto, y que interpretó su papel con mucho profesionalismo, dejando de lado cualquier tipo de exigencias, y sin importarle siquiera tener que hacer escenas con el cuerpo completamente cubierto de barro o tener que soportar bajísimas temperaturas.

La actriz de 25 años reconoció que, a lo largo del rodaje, tuvo que someterse a condiciones extremas para interpretar su papel, pero que, de todas formas, nunca perdió su compromiso y profesionalismo. Durante la entrevista, la actriz contó detalles del detrás de escena: "Parecía loca, tan exasperantemente alegre. Los dobles de acción decían: "¿Podemos salir del agua ahora?" Y yo estaba como, "Esto es increíble". ¡Naturaleza! Estamos haciendo arte. Estaba congelada, y si no me hubiera visto así en cámara, me habría enojado".

Con The Northmann, Anya volvió a sus raíces, ya que volvió a trabajar junto a Robert Eggers, director de La Bruja, película que logró que su carrera como actriz despegara.

Anya Taylor-Joy volvió a hablar de la Argentina

En la entrevista para la revista Vogue, la actriz también dio detalles acerca de su vida en la Argentina, y. sus fans revolucionaron. Si bien nació en Miami, Anya vivió los primeros seis años de su vida en la Argentina, y en todas sus entrevistas no duda en mencionar que es uno de sus lugares favoritos en el mundo.

Al hablar del país donde se crio en su infancia, la actriz hizo hincapié, una vez más, en el enorme significado que tiene la Argentina para ella, no solo por haberse criado allí, sino también porque una gran parte de su familia aún continúa viviendo en el país, por lo que todos los años viene a pasar Navidad junto a ellos.