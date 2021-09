Anya Taylor-Joy, la actriz protagonista de la serie de Netflix "Gambito de Dama", brindó una entrevista para la revista In Style de Nueva York en donde habló sobre sus nacionalidades y qué le gustaría hacer en el futuro.

Ya en varias oportunidades hizo gala de su perfecto acento argentino en la televisión estadounidense y británica, pero esta vez resaltó que le gustaría volver a instalarse en el país y que todavía conserva su ciudadanía.

Taylor-Joy, una ciudadana del mundo

En la entrevista que brindó al medio neoyorkino, le preguntaron si es verdad o mentira que tiene la ciudadanía tanto argentina como estadounidense. "Es un poco verdadero y un poco falso. Tengo pasaporte americano [de Estados Unidos] y británico, y la residencia de Argentina. Esto me hace muy feliz porque me gustaría vivir en la Argentina de nuevo", sentenció.

Gracias a su papel de Harmon, este año ganó el Golden Globe a "mejor actriz de serie de televisión de drama", por lo que le consultaron qué fue lo primero que hizo luego de que le entregaran el premio. "Esperé hasta estar segura de que no salía en cámara y después grité muy fuerte y me puse a correr alrededor de la habitación como una persona loca [fue una entrega de premios virtual debido a la pandemia, por lo que estuvo presente pero desde su propia casa]. Cuando eventualmente paré, estaba temblando tan fuerte que mis dos mejores amigas me tuvieron que contener", confesó.

Anya y su relación con la Argentina

Nació en 1996 en Miami, Estados Unidos, pero cuando todavía era una bebé, su familia se mudó a la Argentina, en donde pasó gran parte de su infancia. Su papá Dennis Alan Taylor es un ex banquero de origen argentino y escocés y su madre, Jennifer Marina Joy, una fotógrafa oriunda de Zambia, con ascendencia inglesa y española, por lo que se crió en el seno de un hogar multicultural.

Comenzó su educación en el colegio Northlands School, ubicado en Olivos, Buenos Aires, el mismo en el que estudió la reina Máxima Zorreguieta. Pero a los seis años volvió a mudarse, esta vez a Londres. Allí, durante su adolescencia, entró al mundo del modelaje y en el 2014 inició su carrera como actriz. Pese a que los primeros roles fueron en películas de terror, su gran reconocimiento internacional llegó en el 2020 con su interpretación de Beth Harmon, la protagonista de "Gambito de Dama".

