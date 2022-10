Netflix es la plataforma más utilizada del mundo para ver series, películas y documentales. Todas las semanas, la empresa comparte el ranking de lo más visto y consumido por los usuarios. Al ser lo más popular del catálogo, este contenido se convierte en una recomendación de qué ver en Netflix.

Las diez películas más vistas de Netflix en la última semana (17 DE OCTUBRE - 23 DE OCTUBRE DE 2022)

1- La Escuela del Bien y del Mal

Una aventura épica de acción y amistad basada en los exitosos libros de Soman Chainani. Del director Paul Feig.

El vínculo entre las mejores amigas Sophie y Agatha es puesto a prueba cuando son transportadas a una escuela mágica para futuros héroes y villanos de cuentos de hadas.

Protagonistas: Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Charlize Theron

2- La maldición de Bridge Hollow

Marlon Wayans, junto con Priah Ferguson («Stranger Things») y Kelly Rowland, protagonizan esta escalofriante comedia.

Un papá que odia Halloween termina ayudando a su hija a salvar a la ciudad cuando un espíritu travieso da vida a las decoraciones y desata el caos.

Protagonistas: Marlon Wayans, Priah Ferguson, Kelly Rowland

3- La chica más afortunada del mundo

Mila Kunis protagoniza este intenso drama basado en la exitosa novela de Jessica Knoll, que también escribió el guion.

La vida perfecta de una escritora en Nueva York comienza a desmoronarse cuando un documental sobre crímenes reales la obliga a enfrentarse a su desgarradora historia escolar.

Protagonistas: Mila Kunis, Finn Wittrock, Connie Britton

4- Drácula: La historia jamás contada

El origen de la leyenda. Un poderoso guerrero medieval debe convertirse en vampiro para evitar que el Imperio Otomano arrase sus tierras.

El origen de la leyenda. Un poderoso guerrero medieval debe convertirse en vampiro para evitar que el Imperio Otomano arrase sus tierras.

Protagonistas: Luke Evans, Dominic Cooper, Sarah Gadon

5- Amnésico

Josh Duhamel, Nick Nolte, Abbie Cornish y Omar Chaparro protagonizan este thriller de acción de Sam Macaroni.

Tras despertar en un hospital de México sin idea de cómo llegó allí, un hombre descubre que un cártel lo persigue y debe luchar para encontrar la verdad... y rápido.

Protagonistas: Josh Duhamel, Abbie Cornish, Omar Chaparro

6- El extraño

Joel Edgerton («Reino animal») y Sean Harris («El rey») protagonizan este drama de Thomas M. Wright.

Un policía encubierto establece una intensa conexión con un sospechoso de asesinato, mientras intenta ganarse su confianza y lograr una confesión.

Protagonistas: Joel Edgerton, Sean Harris, Jada Alberts

7- Sing 2: ¡Ven y canta de nuevo!

Buster Moon y sus talentosos amigos deben encontrar el modo de persuadir a la esquiva estrella de rock Clay Calloway para que se les una en su nuevo show.

Buster Moon y sus talentosos amigos deben encontrar el modo de persuadir a la esquiva estrella de rock Clay Calloway para que se les una en su nuevo show.

Protagonistas: Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson

8- Megamente

Will Ferrell, Brad Pitt, Tina Fey, Jonah Hill y Ben Stiller prestan sus voces a la VO en inglés de esta exitosa comedia.

Cuando el brillante supervillano Megamind mata por accidente a su némesis, crea un nuevo enemigo que se propone destruir el mundo.

Protagonistas: Will Ferrell, Brad Pitt, Tina Fey

9- Mi villano favorito 2

Steve Carell, Kristen Wiig, Miranda Cosgrove son las voces en inglés en esta cómica secuela familiar nominada al Óscar.

¡Más inventos, más minions, más caos! Justo cuando Gru le da la espalda a sus días oscuros para cuidar a sus hijas, una agencia secreta lo recluta para combatir el mal.

Protagonistas: Steve Carell, Kristen Wiig, Benjamin Bratt

10- Last Seen Alive

Gerard Butler stars in this tense action thriller with Jaimie Alexander, Russell Hornsby and Ethan Embry.

When his wife suddenly vanishes at a gas station, an ordinary man takes extraordinary measures to find her even as he himself falls under suspicion.

Protagonistas: Gerard Butler, Jaimie Alexander, Russell Hornsby

