Después de haberle pegado una cachetada a Chris Rock en la entrega de los Premios Oscar, Will Smith fue declarado como "persona no grata", según la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Este viernes, la institución prohibió la participación del actor del evento de los Oscar y, además, de cualquier otra celebridad que sea organizada por ellos durante 10 años como consecuencia del acto de violencia que demostró en el acontecimiento.

El momento en el que Will Smith pegó a Chris Rock.

David Rubin, el presidente de la organización y la directora ejecutiva, Dawn Hudson, expresaron que durante diez años a Will “no se le permitirá asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los Premios de la Academia”.

Todo esto se comunicó tras una reunión de los dirigentes de la organización para dar una respuesta ante la acción del estadounidense. En el informe dijeron que el comportamiento de Smith fue inaceptable y dañino.

La semana pasada, previo a la palabra oficial de la asociación, Will había renunciado a la Academia y manifestó aceptar cualquier medida que le impongan.

El comunicado de la Academia

Después de analizar lo sucedido entre Will Smith y Chris Rock, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood tuvo que tomar una decisión. Primero se disculparon por la manera en la que trataron el tema, luego anunciaron la medida de sanción para el agresor.

Es importante recordar que después del golpe que le dió a un colega, Smith permaneció durante todo el evento. Incluso, recibió el premio como mejor actor. “Durante nuestra transmisión, no abordamos adecuadamente la situación en la sala. Por esto, lo sentimos”, expresó la organización.

“Esta era una oportunidad para nosotros de dar ejemplo a nuestros invitados, al público y a nuestra familia de la Academia en todo el mundo, y los decepcionamos al no estar preparados para algo sin precedentes”, notificó la institución.

¿Qué pasó durante la entrega de los Premios Oscar?

Chris Rock había subido al escenario para presentar uno de los premios de la Academia, en su discurso hizo referencia al corte de pelo de Jada Pinkett, la esposa de Will Smith. La mujer está rapada por su alopecia.

"Jada, no puedo esperar a GI Jane 2", expresó el comediante haciendo referencia a GI Jane, la película en la que Demi Moore se afeitó la cabeza para interpretar a su personaje. Al escuchar esto, Will se dirigió hacia Rock y le pegó en la cara. Luego, el actor volvió a su lugar y le gritó a su colega que no hablara de su mujer.

Al día siguiente, Smith pidió disculpas a través de las redes sociales y, también, renunció a la Academia. "Traicioné la confianza de la Academia. Privé a otros nominados y ganadores de su oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo", expresó el actor.