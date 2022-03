Este domingo se realizó la edición número 94 de los Premios Oscar que contó con la asistencia de grandes estrellas del cine mundial. Uno de los momentos más comentados de la noche fue el que protagonizaron Will Smith y Chris Rock en medio de una de las ternas.

Smith estaba nominado en la terna a mejor actor por Rey Richard: una familia ganadora. Asistió a la ceremonia junto a Jada Pinkett, su esposa. Lo que parecía ser una entrega de premios más superó las expectativas de los presentes y televidentes cuando el actor se subió al escenario para pegarle a Rock.

¿Qué pasó con Will Smith y Chris Rock?

El comediante estaba realizando su número para presentar el premio a mejor documental cuando hizo hizo un chiste de mal gusto y misógino sobre otras ternas y sus nominados. En ese momento se refirió a Javier Bardem, Penélope Cruz (candidata a mejor actriz), Smith y metió a Pinkett.

"¿Saben quién tiene el trabajo más duro esta noche? Javier Bardem y su esposa (Cruz), los dos están nominados. Si ella pierde, él no puede ganar. Está rezando para que gane Will Smith. Como 'señor por favor'", dijo el comediante desde el escenario.

Sin embargo, eso no fue todo porque siguió: "Jade, te quiero. No puedo esperar para ver la segunda de G.I Jane. Eso fue una buena broma, me voy de aquí".

En ese momento nadie esperaba que el actor de "Hombres de negro" y "Bad boys" se subiera al escenario. El público presente estalló en euforia, pero segundos después todo fue sorpresa. Smith se dirijió a Rock y sin mediar palabras le pegó una trompada.

Ese fue el momento más tenso de los Oscar 2022. El comediante había comparado a la esposa del actor con el personaje de cabello rapado que hizo Demi Moore en G.I Jane (1997).

¿Por qué Will Smith le pegó a Chris Rock?

En los videos que circulan en redes sociales se observa que a Jada no le cayó en gracia. Ella comunicó al mundo hace tiempo que padece de alopecia, una enfermedad que produce la caída de cabello.

"He estado luchando contra la alopecia y, de repente, un día, miren esta línea de aquí. Miren eso. Apareció así y esto va a ser un poco más difícil de ocultar, así que pensé en compartirlo para que no me hagan preguntas", escribió Pinkett hace un tiempo en su cuenta de Instagram para dar a conocer la enfermedad que padecía.

Después de pegarle a Chris, Will volvió a su siento y le gritó nuevamente al comediante: "Saca el nombre de mi esposa de tu maldita boca".