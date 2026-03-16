Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 16 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
¿LA VISTE?

La asombrosa pelicula multipremiada en los Oscar 2026 que se puede ver en Netflix

Con una historia poderosa y actuaciones que dejaron huella, la producción basada en un clásico se destacó entre las más reconocidas de los Academy Awards. Disponible en Netflix, logró conquistar tanto a la crítica como al público gracias a su relato intenso y a una propuesta que no pasa desapercibida.

CLederer

Entre las películas que lograron destacarse en la última temporada de los premios Oscar, hay una que llamó especialmente la atención por su impacto en los críticos de la Academia. Con una propuesta intensa y una historia que deja pensando mucho después de que termina, esta producción se convirtió en una de las más comentadas de los cinéfilos

Lo mejor es que no hace falta esperar su llegada al cine ni buscarla en festivales, porque hoy se puede encontrar fácilmente en Netflix Argentina. Gracias a su presencia en la plataforma, el público tiene la oportunidad de descubrir una de las películas más reconocidas del año desde la comodidad de su casa.

¿Cuál es la película multipremiada en los Óscar que podés disfrutar en Netflix?

¿Cuál es la película multipremiada en los Óscar que podés disfrutar en Netflix?

¿Cuál es la película multipremiada en los Óscar que podés disfrutar en Netflix?

La película en cuestión es Frankenstein, la versión dirigida por Guillermo del Toro, que se destacó en los Academy Awards al llevarse premios en categorías técnicas como maquillaje, vestuario y diseño de producción. Pero más allá de lo visual, lo que realmente vuelve especial a esta adaptación es la sensibilidad con la que el director se acerca a una historia que ya forma parte del imaginario del cine y la literatura.

La trama sigue al científico Victor Frankenstein, un hombre obsesionado con desafiar los límites de la vida y la muerte, que termina creando una criatura a partir de restos humanos, interpretado por la lucidez y talento de Jacob Elordi

Sin embargo, una vez que logra darle vida, no sabe cómo enfrentar las consecuencias de su propio experimento. La criatura, lejos de ser simplemente un monstruo, aparece como un ser solitario que busca entender el mundo y encontrar un lugar en él, mientras lidia con el rechazo y el miedo que genera en quienes lo rodean.

Ahí es donde aparece la mirada tan particular de su director. Como en muchas de sus películas, vuelve a humanizar a los monstruos y a mostrar que, muchas veces, lo verdaderamente aterrador está en la forma en que las personas reaccionan frente a lo diferente. 

Con una estética muy cuidada y una narrativa cargada de emoción, esta versión de Frankenstein se siente más como una historia sobre la soledad, la empatía y la necesidad de ser aceptado que como un simple relato de terror. 

Reparto de "Frankenstein"

  • Victor Frankenstein - Oscar Isaac

  • La criatura (el monstruo) - Jacob Elordi

  • Elizabeth Lavenza - Mia Goth

  • Dr. Pretorius - Christoph Waltz

  • William Frankenstein - Felix Kammerer

  • El padre de Victor - David Bradley

    • Esta nota habla de:
    1
    Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
    Noticias

    Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

    2
    Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"
    Noticias

    Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

    3
    La insólita campaña viral que une a Topa y Sabrina Carpenter en el Lollapalooza Argentina 2026
    Noticias

    La insólita campaña viral que une a Topa y Sabrina Carpenter en el Lollapalooza Argentina 2026

    4
    Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
    Noticias

    Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

    5
    "Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
    Noticias

    "Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

    Últimas noticias de Netflix