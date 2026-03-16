La asombrosa pelicula multipremiada en los Oscar 2026 que se puede ver en Netflix

Entre las películas que lograron destacarse en la última temporada de los premios Oscar, hay una que llamó especialmente la atención por su impacto en los críticos de la Academia. Con una propuesta intensa y una historia que deja pensando mucho después de que termina, esta producción se convirtió en una de las más comentadas de los cinéfilos.

Lo mejor es que no hace falta esperar su llegada al cine ni buscarla en festivales, porque hoy se puede encontrar fácilmente en Netflix Argentina. Gracias a su presencia en la plataforma, el público tiene la oportunidad de descubrir una de las películas más reconocidas del año desde la comodidad de su casa.

¿Cuál es la película multipremiada en los Óscar que podés disfrutar en Netflix?

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La película en cuestión es Frankenstein, la versión dirigida por Guillermo del Toro, que se destacó en los Academy Awards al llevarse premios en categorías técnicas como maquillaje, vestuario y diseño de producción. Pero más allá de lo visual, lo que realmente vuelve especial a esta adaptación es la sensibilidad con la que el director se acerca a una historia que ya forma parte del imaginario del cine y la literatura.

La trama sigue al científico Victor Frankenstein, un hombre obsesionado con desafiar los límites de la vida y la muerte, que termina creando una criatura a partir de restos humanos, interpretado por la lucidez y talento de Jacob Elordi.

Sin embargo, una vez que logra darle vida, no sabe cómo enfrentar las consecuencias de su propio experimento. La criatura, lejos de ser simplemente un monstruo, aparece como un ser solitario que busca entender el mundo y encontrar un lugar en él, mientras lidia con el rechazo y el miedo que genera en quienes lo rodean.

Ahí es donde aparece la mirada tan particular de su director. Como en muchas de sus películas, vuelve a humanizar a los monstruos y a mostrar que, muchas veces, lo verdaderamente aterrador está en la forma en que las personas reaccionan frente a lo diferente.

Con una estética muy cuidada y una narrativa cargada de emoción, esta versión de Frankenstein se siente más como una historia sobre la soledad, la empatía y la necesidad de ser aceptado que como un simple relato de terror.

Reparto de "Frankenstein"

Victor Frankenstein - Oscar Isaac

La criatura (el monstruo) - Jacob Elordi

Elizabeth Lavenza - Mia Goth

Dr. Pretorius - Christoph Waltz

William Frankenstein - Felix Kammerer