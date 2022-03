Este domingo se celebraron los Premios Oscar 2022. Sin dudas, hubo un momento que se llevó el galardón a la gran polémica de la noche. Will Smith, ganador del premio al Mejor Actor, le pegó un cachetazo al comediante Chris Rock luego de que este hiciera una broma sobre la enfermedad que padece Jada Pinkett, la mujer de Smith.

La entrega 94 de los Premios Oscars tuvo un momento de tensión cuando el comediante Chris Rock subió al escenario para presentar al ganador de la categoría "Mejor Documental". Como es habitual, realizó un monólogo en donde interactuó con algunos de los nominados de la noche.

Sin embargo, el momento de humor acabó transformándose en uno de los más polémicos y tensos en la historia de los Oscar. Rock tras hacer varias bromas con los nominados eligió hablar con Smith. En ese momento, hizo un chiste de mal gusto en donde comparó el pelo de Jada Pinkett Smith, con el personaje de Demi Moore en la película de 1997 “G.I. Jane” (“Hasta el límite”).

Inmediatamente, el actor se levantó de su butaca, subió al escenario y sin mediar palabra le dio un cachetazo a Rock, que no supo como tomar la situación. Smith volvió a su lugar junto a su esposa y le gritó: "Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu boca", entre otros insultos. En tanto, Rock se quedó parado en el escenario y no supo cómo continuar.

Cabe resaltar que Pinkett Smith reveló hace un tiempo que padece alopecia, que es la pérdida anormal de cabello que provoca calvicie. Rock estaba al tanto de esto e igualmente decidió bromear con la enfermedad que sufre la actriz.

Will Smith ganó el Oscar y pidió disculpas

Tras el incidente, Will Smith ganó el premio a Mejor Actor en los Oscar 2022 por su labor en la película "King Richard". Al recibir el premio, el actor aprovechó para pedir una disculpa por su actitud. No obstante, no se disculpó con el comediante, al que prefirió ni nombrarlo.

“Quiero pedirle una disculpa a la Academia, a todos los nominados de mi categoría. Es un momento hermoso, no lloro por ganar un premio, se trata de darle luz a las personas, a todo el equipo de King Richard y a toda la familia Williams”, expresó,Will Smith tras recibir el premio.

Y continuó: “Me veo como el papá loco como le decían a Richard, pero el amor te hace hacer cosas locas. Quiero poder cuidar de mi mamá, de mi familia y mi esposa, gracias por este momento, espero que la Academia me vuelva a invitar”.

Luego del escándalo, Will Smith ganó el premio al Mejor Actor (imagen EFE).

Por su parte, esta no es la primera vez que Chris Rock y Will Smith protagonizan una polémica en los Oscar. En la edición del 2016, la actriz Jada Smith impulsó una campaña contra los Premios al considerar que faltaban nominados de piel negra. Rock en la ceremonia hizo una broma sobre esta campaña y apuntó contra Will.

“Su esposo Will no fue nominado por Concussion. Lo entiendo. Uno se molesta. No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tienes razón (...) ¡Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por Wild Wild West!”, manifestó el cómico, en relación a la comedia que el actor hizo en los años 90 y que fue muy criticada.