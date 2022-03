La versión 2022 de Batman, dirigida por Matt Reeves, se convirtió rápidamente en la más taquillera durante el último fin de semana. En esta ocasión la historia del héroe de ciudad Gótica está protagonizada por Robert Pattinson y la crítica no se hizo esperar.

Tras el éxito rotundo que tuvo el Joker, la película era esperada por los fans del personaje y logró obtener el 78,6 % de la venta de entradas totales de los cines, según la consultora Ultracine.

Uno de los temas más candentes de la crítica tuvo que ver con la decisión sobre el actor que toma el personaje principal. Anteriormente, el rol fue tomado por Ben Affleck en películas como Batman vs. Superman o La liga de la justicia, pero que no tuvieron mucho éxito. Las críticas viraban entre “una obra de arte” o “una completa basura”. Muy distinto al Batman de Christian Bale, que fue muy aclamado y concluyó la trilogía en lo más alto del podio. Con estos antecedentes los cañones apuntaron a Pattinson, a quien no le tenían fe por sus trabajos en “películas para adolescentes” como Crepúsculo o Harry Potter, pero desde su actuación en The Lighthouse con Willem Dafoe (ganadora de un oscar) se pudo redimir y ahora toma el mando del personaje de Bruce Wayne.

En esta nueva versión DC retoma un camino mucho más realista y oscuro del personaje, superando visual y narrativamente a las entregas anteriores.

Aunque un poco larga y de ritmo lento, donde hay que prestar especial atención a la trama, Batman se consagró como una de las películas más vistas en este último tramo luego de la pandemia.

