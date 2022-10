Adentrandonos en la nota, Alejandro Lerner mencionó las últimas veces que se vio con nuestro gran conductor Walter Leiva, y una de ellas fue en los Premios Gardel, donde recibió un galardón: "Recibir un premio a la trayectoria es como que te den un mimo y te borren las cagadas que hiciste y entonces parece que salió todo bien", comentó y agregó: "La trayectoria es mucho tiempo y cuatro décadas es un montón de tiempo, y el trencito medianamente ha llegado hasta ahora a buen puerto y con muchas ganas de seguir transitando".

Llegó el momento del que se esperaba y es de su nuevo single con Mau y Ricky: "Está buenísima, porque nos invitamos mutuamente a hacer este proyecto de 'No hace falta', una nueva versión; en un momento ellos me preguntaron si yo tenía la disponibilidad de que ellos puedan porponer algo y, o lo haces todo, o no lo haces", dijo en un principio y argumentó: "Cuando la escuché por primera vez, después de estar escuchando por 40 años la misma versión y tocarla mil veces, primero me tuve que adaptar y hoy en día la tengo tan incorporada que me parece espectacular, sobre todo porque estoy aprendiendo de dar un espacio 'okey, hablas y cantas diferente, tu musicalidad es diferente a la mia, vamos a que nos haga crecer a todos".

Alejandro Lerner tiene una nueva presentación en Buenos Aires y contará con diferentes invitados como Rusherking, MYA y otros que están cerrando su participación. A todo esto se le suma que están terminando otros sencillos que tienen a Santana, Sofía Reyes, posiblemente a L-Gante; ante esto último, el artista comentó que están en la recta final y mientras tanto trabajan en ensayos, prensa y producción.

A la hora de hablar de su Luna Park con Rusherking, se mostró muy contento y contó: "Todas esas chicas que les gritaban a él, era parecido a todas las que me gritaban a mí, que ahora son las mamás de esas chicas que ahora les gritan a él; así que fue muy lindo ver eso, y a parte, muchas chicas que vinieron con sus madres, esas mismas me gritaban a mí; entonces emocionalmente fue maravilloso, por una canción estar ahí; con Rusher hubo una energía y magnetismo facilísimo, fue un show del carajo y lo reventó".

También dio su opinión sobre la hermandad que tienen la nueva generación musical, donde está de acuerdo en muchos aspectos y, al ser fanático de la canción, hay muchas que les gustan y otras que no, independientemente el género; por esto, dejó en claro que si los más grandes no están abiertos a los cambios, va a ser difícil que se crezca. A su vez, agregó que se vienen nuevos singles y un nuevo disco para el año próximo.