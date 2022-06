El artista nos comentó que el hecho que se extendiera por la pandemia el lanzamiento de su álbum "Quiromancia", hizo que tuviera muchos cortes de difusión, que fue lo que hizo que la audiencia conozca mucho las canciones y se conecte con el mismo. "Mi música es abarcativa, un poco siento que compongo y produzco de la manera que yo escucho música, que es 'un día me engancho con Billie Eilish, otro con Faith No More, otro día Vicente García o Drexler y después Megadeath', en ese sentido me siento muy libre y me entusiasma", comentó.

En cuanto a la banda que lo acompaña añadió que es como tener a los mejores jugadores de fútbol jugando para tu equipo, donde está más a gusto y tiene un gran desempeño; son el con cuatro músicos, donde es un formato que resiste muy bien la sala, mas chicas o grandes: "Yo siento que la gente lo disfruta muchísimo, sobre todo con los diferentes estilos que hago, por lo que tiene mucho contraste, hay canciones que toco la guitarra como un acúsico, otras para bailar, otras de pachanga, fiesta y joda; tengo baladas corte piano; a mí eso me gusta, porque es lo que espero que me suceda cuando voy a ver un show".

El disco "Quiromancia" salió en agosto del año pasado, pero con el tema mencionado, fue un lanzamiento largo, por lo que en su gira quiere presentarse en diferentes ciudades y, cuando en un próximo momento vuelvan, quieren tocar singles nuevos, por lo que adelanta que ya está con ganas de despedirlo de a poco y comenzar con una nueva discografía.

A su vez destaca el público que lo sigue, porque no saben bien a quién les está tocando pero cree que está muy bien que eso suceda: "Hay lugares que viene público más grande, otros que vienen chicos; el otro día fuimos a Neuquén y había chicos de 6 años, con carteles, regalos y bueno ¡aguante! y en Córdoba, por ejemplo, había gente mucho más grande que yo, muchas parejas, así que es un largo camino para descubrir cuál es el público y me divierte que así sea".

Benjamín Amadeo se va a estar presentando el 29 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

