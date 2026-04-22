Benjamín Amadeo presenta "Mil Disparos" y confirma show en el Teatro Gran Rex

A lo largo de su carrera, Benjamín Amadeo construyó un camino sólido, marcado por la evolución artística y una conexión cada vez más fuerte con su audiencia.

Con cada lanzamiento, el cantante amplía su universo musical y demuestra una madurez que se refleja tanto en sus letras como en su sonido.

Ese crecimiento encuentra su mayor sostén en el cariño del público, que lo acompaña en cada etapa y transforma cada estreno en un nuevo punto de encuentro.

Un nuevo capítulo en su carrera musical

Benjamín Amadeo presenta "Mil Disparos", su nuevo single acompañado de videoclip, y marca así un nuevo paso en su evolución artística.

Este lanzamiento funciona como el segundo adelanto de su próximo álbum de estudio, que verá la luz en los primeros días de agosto.

El estreno no solo anticipa el universo sonoro del disco, sino que también confirma una etapa más profunda y conceptual en su carrera.

Una canción atravesada por la emoción

Sobre el tema, el propio artista expresa:

"Mil Disparos" es una canción sobre la contradicción de decir ‘ya estoy bien' cuando en realidad todavía todo vibra por dentro. Habla de la dificultad de sostener la indiferencia y del impulso de volver a lo que todavía duele, incluso cuando uno intenta convencerse de lo contrario. Hay algo de loop emocional en la canción - elegir el ruido antes que la verdad.

Musicalmente nació desde el groove inspirado en ‘Man I Need' de Olivia Dean, llevado a un terreno de pop argentino combinando intimidad y energía.

El universo visual acompaña ese contraste con un smiley face invertido, representando ese ‘estar bien' casi performático. Este lanzamiento también activa el anuncio de mi gira 2026 y empieza a revelar el mundo del disco que viene a apoyarse en la nostalgia del mundo que imaginábamos y hoy ya es otra cosa."

Sonido, concepto y una identidad en crecimiento

"Mil Disparos" se presenta como una canción pop con un estribillo potente y una base de groove sutil. La propuesta combina una aparente calma con una intensidad emocional que se percibe en cada detalle.

La producción estuvo a cargo de Gabriel Pedernera y Peter Akselrad, quienes lograron una identidad sonora que fusiona sensibilidad y ritmo, consolidando el sello de esta nueva etapa.

El videoclip acompaña esta narrativa, reforzando el contraste entre lo que se muestra y lo que ocurre internamente.

Una gira que conecta con su público

Con este lanzamiento, Amadeo también anuncia su gira 2026, con fechas en distintas ciudades de Latinoamérica y Argentina. El recorrido lo llevará por escenarios clave y reafirma su crecimiento como artista en vivo.

Entre las presentaciones confirmadas, se destaca su show en el Teatro Gran Rex, uno de los recintos más emblemáticos del país.

Para el show del 5 de noviembre en el Teatro Gran Rex:

24/4: Preventa exclusiva para clientes Banco Galicia (hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa Galicia).

27/4: Venta general (hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa Galicia).

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial de venta.

Benjamín Amadeo en el Teatro Gran Rex

Fechas confirmadas - Gira 2026

5 de septiembre - Aforo Barranco - Lima, Perú

11 de septiembre - Quality Lab - Córdoba, Argentina

12 de septiembre - Tribus Club de Arte - Santa Fe, Argentina

26 de septiembre - Sala del Museo del Carnaval - Montevideo, Uruguay

24 de octubre - Metropolitano - Rosario, Argentina

5 de noviembre - Teatro Gran Rex - Buenos Aires, Argentina

21 de noviembre - Teatro Opera - La Plata, Argentina

Una nueva era artística

Con "Mil Disparos", Benjamín Amadeo no solo presenta una nueva canción, sino que abre la puerta a una etapa más introspectiva y madura.

El equilibrio entre emoción, concepto y sonido reafirma su identidad dentro de la escena actual, mientras que la gira confirma su vínculo con el público, consolidando un presente artístico en constante crecimiento.