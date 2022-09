Diego Torres, se encuentra viviendo un momento inigualable en su extensa carrera, y para un artista innovador, constantemente creativo como él la presencia de nuevos desafíos lo impulsan a seguir entregando lo mejor frente a cada público que lo recibe.



Este 6 de agosto cantó por primera vez en Biel, Suiza en el “Lakelive” Festival ante miles de personas que formaron parte de una verdadera fiesta. En este Festival también tuvo la oportunidad de interpretar nuevamente junto a su gran amigo Carlos Vives el tema “Un poquito”.



“Gracias por la energía que trajeron. Ver gente de mi tierra y de Latinoamérica mezclada con europeos me demuestra una vez más que la música es un lugar de unión y de encuentro. Gracias a todos los que vinieron, a los que viajaron de otros lugares y países para compartir juntos este gran concierto!” dijo Diego al respecto.



El pasado mes, el 12 de agosto, Diego formó parte y representó a nuestro país con su música al Starlite Festival Occidente Catalana en Marbella, España, en lo que fue una noche hermosa y muy especial. Por este evento pasaron artistas de la talla de Carlos Vives, Yatra, C. Tangana, Cristina Aguilera, Plácido Domingo, y Serrat.



Y sumándose una vez más a grandes causas, participó de la importante Gala Benéfica Starlite interpretando “Amanece” y “Color Esperanza”.



Y sin dejar de subirse a los escenarios su intenso trabajo también transcurre estos días por proyectos televisivos, es así que estuvo presente en uno de los programas más vistos de la televisión argentina, La Voz, que se emite por Telefe. En esta oportunidad tuvo el placer de intervenir en el equipo de La Sole, aportando su experiencia a los participantes. Y siguiendo por este camino es parte de la primera edición de Dúos Increíbles, un formato totalmente novedoso de Talento que se emitirá por la TVE desde finales de este año. Diego es el único participante extranjero en esta nueva apuesta española.



Diego Torres ya con 4 Teatros SOLD OUT, conciertos en Rosario y Córdoba, anunció 3 fechas más el 21, 22 y 23 de octubre.



Su agenda continúa con shows y presentaciones a lo largo y ancho de nuestro país y en toda la región.

Su último álbum

Lanzado en mayo del 2021, “Atlántico a pie” es su último álbum de estudio. Trabajo nominado al Premio Latin Grammy® como Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional. En este trabajo, Diego Torres se desempeña como autor, compositor y productor de todas las canciones, junto con Miguel “Yadam” González.



El disco, cuenta con 13 canciones entre las que se encuentran los éxitos “Un poquito”, “Esa mujer”, “Amanece” y “Este corazón”. Incluye además una versión acústica de “Amanece” y un remix urbano de “Un poquito”. Y con las colaboraciones de artistas de la talla de Ivete Sangalo, Carlos Vives, Fonseca, Natiruts, Macaco, Florent Pagny, Jorge Villamizar, Buika y Catalina García.



“Atlaìntico a Pie” es un viaje, un recorrido por distintas canciones y con ellas, diversos paisajes musicales. Es la suma de muchas voces, de grandes colegas que me acompanÞaron, dejando su sello propio. Con letras cotidianas y simples, pero a la vez, profundas. Este disco es una companÞiìa en este momento del mundo, lo es para miì y asiì espero que sea para todos los que lo disfruten“ dice Diego Torres sobre Atlaìntico a Pie.