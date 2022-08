Antonella Rocuzzo y Ed Sheeran



En diciembre del año pasado el cantante británico le envió un mensaje a Antonella en medio de una entrevista en Los Ángeles junto a la actriz y locutora argentina Daniela Aita, más conocida como Dakyta . A través de un video le pidió disculpas a la esposa de Lionel Messi por no haber coincidido con ella cuando fue a ver un partido del Paris Saint-Germain, y se encontró con La Pulga.

“Perdón que no nos vimos en París, pero voy a volver a tocar en el próximo verano en el Stade de France. Si querés venir, estás más que invitada y te tengo un disco vinilo para vos también”, decía Ed en el saludo personalizado que grabó en el marco de la entrevista.

Antonella es una gran seguidora de Ed Sheeran, y finalmente el sábado asistió a verlo rodeada de familiares y amigos entre ellos Daniella Semaan, su hija Maria TakTouk y el futbolista español Cesc Fábregas con quien subió fotos en sus redes acompañado del artista.

Maria TakTouk, Antonela Rocuzzo, Ed Sheeran, Daniella Semaan y Cesc Fabregas

El encuentro se dio en medio de +-=÷x Tour, la cuarta y actual gira mundial del cantante y compositor, la cual dio inicio en abril pasado en Irlanda.

Recientemente Ed alcanzó los 100 millones de seguidores en Spotify, convirtiéndose en el primer artista en alcanzar tal récord y lo celebró con un vídeo en Instagram en el que usaba una remera con la frase “Pregúntame acerca de mis 100 millones de seguidores de Spotify”.

El próximo 11 de agosto saldrá a la luz "Una noche de novela" en colaboración con el artista argentino Paulo Londra, con quien a finales de 2019 presentaron "Nothing on You". Este feat formó parte de “No.6 Collaborations Project”, y contó con la participación de importantes artistas como Camila Cabello, Justin Bieber y Bruno Mars, entre otros.

“Nothing on You” se convirtió en un hit instantáneo y ya acumula más de 255 millones de reproducciones en plataformas digitales a nivel mundial.