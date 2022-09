Con un estadio colmado y lleno de emoción, los Foo Fighters le rindieron homenaje en su primer show programado, a su amado exbaterista, Taylor Hawkins, donde figuras como Liam Gallagher, Paul McCartney, Brian May, Rush, John Paul Jones o Brian Johnson se hicieron presentes en el evento.

El espectáculo duró algo más de 6 horas y estuvo lleno de momentos, donde a cada uno de los presentes y quienes los veían por la transmisión en vivo, se les hizo un nudo en la garganta y hasta se le cayeron las lágrimas. A lo largo de la misma se interpretaron grandes canciones, quienes estuvieron señaladas como las favoritas de Hawkins.

Algunos de los momentos más emotivos

Se pudieron escuchar grandes covers interpretados por la gran diversidad de artistas que subieron al escenario. Chrissie Hynde, cantante de The Pretenders, Stewart Coppeland, baterista de The Police; Lars Ulrich, batero de Metallica; Josh Homme, voz de Queens of the Stone Age; Brian May y Roger Taylor de Queen; Ruffus Taylor -hijo de Roger- y Travis Barker -baterista de Blink 182-, aportaron en la velada.

En el inicio de la presentación de la banda, como fue usual en los últimos shows que brindaron, comenzaron con "Times Like These", donde acompañado por los teclados, Grohl comenzaba a cantarla.

Allí llegó al momento del tema: "It's times like these you learn to live again, it's times like these you give and give again -Son tiempos como estos en los que aprendes a vivir de nuevo, son tiempos como estos donde das y das de nuevo", donde el cantante no aguantó la emoción y quebró su voz en llanto, ante los ojos y la emoción de todos los presentes, quienes automáticamente comenzaron a ovacionarlo. Luego de esto, la fuerza que lo caracteriza a salir adelante llevó puesto a Grohl y siguieron bien arriba el show.

Otros de los que estuvo presentes, como dijimos, fue Paul McCartney quien tocó dos canciones "Helter Skelter" y "Oh Darling", la cual agregó: "Vamos a hacer una canción acá, que no hice desde que la grabé hace 100 años, nunca la había hecho a dúo, pero la vamos a hacer por primera vez para vos", antes de interpretarla junto a Hynde.

"Damas y caballeros, tenemos a otro baterista que va a tocar con nosotros esta noche, y dejenme decirles que no he visto a nadie que le pegue a la bateria como esta persona; más allá de eso, él es miembro de nuestra familia, y quería estar acá con todos nosotros y creo que tiene sentido que se suba a tocar, demoslé la bienvenida a Shane Hawkins, en las baterias", comenzó diciendo Dave Grohl, en otro de los momentos más emotivos, presentando al hijo de Taylor, quien interpretó "My Hero", de los Foo Fighters de una forma increíble.

Para cerrar el homenaje en Londres, luego de agradecer a todos los que se hicieron presentes, tanto el público como los artistas, el lider de Foo Fighters arrasó con una versión solitaria de "Everlong", diciendo "Nadie podría hacerte sonreír, reir, bailar o cantar como Taylor".

Este fue el primer show tributo a Taylor Hawkins que brindó la banda en Londres, donde se pudo seguir por diferentes plataformas digitales. Queda la segunda en Los Ángeles, el próximo 27 de este mes, donde seguirán desfilando las emociones y grandes artistas.