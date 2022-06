JLo encabezó el programa "The Party for LA", que recaudó 36 millones de dólares para mejorar la educación, la atención médica, la falta de vivienda y la justicia social, para todos los residentes de Los Ángeles.

En lo que tiene que ver con la actuación, Jennifer López y su hija de 14 años, Emme, fruto de su relación con Marc Anthony, interpretaron una serie de canciones, como por ejemplo "A Thounsand Years" de Christina Perri.

Otro de lo más destacado fue cuando cantaron "Born in the USA", mientras se reproducían imágenes de su actuación del Super Bowl 2020, y entregó su interpretación de "Let's Get Loud", para quienes estaban presentes.

¡Mirá un poco lo que fue!