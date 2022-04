El artista multiganador de GRAMMY y Latin GRAMMY, Ricky Martin, continúa impactando con nueva música, esta vez con un nuevo single y video titulado “A Veces Bien y A Veces Mal” junto al grupo mexicano de pop Reik, siendo esta la primera colaboración entre ambos artistas.

En “A Veces Bien y A Veces Mal”, Ricky junto a Reik nos hacen participes del sentimiento que comparten en común ante la ausencia de una persona especial, recordándonos que es “fácil querer, pero difícil olvidar”. Acompañado de una emotiva actuación, ambos artistas reflejan la vulnerabilidad de un corazón que se resiste a aceptar la realidad. La canción fue compuesta por Ricky Martin , Pablo Preciado, Pedro Capó, Ignacio “Kiko” Cibrían, Julio Ramírez Juvelo y Mauricio Rengifo y Andrés Torres (Cali y El Dandee), quienes también son los responsables de la producción del tema.

“Esta canción es muy especial, a mí me encanta”, dijo Ricky. “Es muy romántica y me lleva de alguna manera al comienzo de mi carrera. Lo curioso es que nosotros la grabamos al inicio de la pandemia y pensé que tenía que salir en el momento adecuado, no antes ni después y finalmente aquí está. Yo tenía muchas ganas de trabajar con Reik, son un grupo sumamente talentoso y tanto ellos como yo esperamos que la reciban con el mismo amor con el que la hicimos. Estoy loco por cantarla en vivo”. Mientras que Jesús Navarro de Reik expresó: “Para nosotros Ricky es uno de los artistas más completos y enormes en cuestión de talento y rango, y hemos sido su fan desde hace muchos años. Poder colaborar con él por primera vez es algo muy especial para nosotros y más con una canción tan honesta como esta”. El video de “A Veces Bien y A Veces Mal”, a estrenarse en el canal oficial de Ricky Martin en YouTube, fue dirigido por la directora y fotógrafa costarricense Daniela Vesco y filmado en Puerto Rico. El mismo cuenta con la actuación de la modelo española Ángela Ponce, quien es conocida por hacer historia en el 2018 al ser la primera mujer transgénero coronada como Miss España. “Angela me vino a la mente inmediatamente que empezamos a trabajar el tratamiento del video”, recordó Ricky. "Ella es símbolo de éxito, de igualdad y el trabajo que ha hecho en nombre de nuestra comunidad alrededor del mundo ha sido sumamente importante. Una canción tan linda como esta debía tener como modelo a una mujer hermosa como ella”.

Este lanzamiento se da paralelamente con las nominaciones del vocalista a la próxima edición de los Latin American Music Awards en las categorías de “Gira del Año” y “Artista Social Favorito” y a los Billboard Music Awards por “Mejor Gira Latina”. Este nuevo sencillo viene tras su éxito “Otra Noche en L.A.”, el cual formará parte del anticipado EP PLAY, que será lanzado el 20 mayo de 2022 bajo Sony Music Latin. Dentro de las próximas apariciones en vivo de Ricky se encuentran sus esperados conciertos junto a la Filarmónica de Los Ángeles liderada por el director venezolano Gustavo Dudamel, los días 22 y 23 de julio, 2022, en el legendario Hollywood Bowl en la ciudad de Los Ángeles.