Ya sea por cuestiones climáticas o porque simplemente en donde viven no hay espacio para una parrilla tradicional, las parrigas se han vuelto un boom entre quienes aman el asadito y no se pueden resignar a no poder prender la leña o el carbón. Conocé de que se trata esta alternativa, cuánto cuesta una parrillita a gas y cinco tips para que no sientas la diferencia en el resultado final.

¿Qué es una parrigas?

Si no la conocías hasta este momento, cuando la pruebes probablemente pienses que es uno de los mejores inventos después de la rueda. Se trata de un artículo de cocina que generalmente se divide en tres piezas: una base que va directo en la hornalla y a la que se le coloca agua, luego una especie de rejilla que es en donde se coloca la carne y por último una tapa.

Así luce una parrigas simple de tres piezas (Imagen ilustrativa).

Sus costos son muy variados y dependen del tamaño y material. En MercadoLibre arrancan en los 2 mil pesos las más pequeñas que tienen un diámetro aproximado de 31 centímetros. Hay que tener en cuenta que una de éstas se puede utilizar perfectamente en la hornalla más chica y le entran alrededor de unos dos kilos de carne, dependiendo del corte.

Cinco tips para usar tu parrigas

Antes de encenderla hay que colocarle agua a la base. Esto sirve para que cuando comience a caer la grasa de la carne no se queme. La cantidad óptima es que alcance a cubrir toda la base.

Para poder sellar la carne para que quede jugosa por dentro es necesario precalentar la parrilla. Con cinco minutos a fuego alto en la hornalla más chica será suficiente.

Una vez que la parrigas ya tomó calor, hay que disponer todo lo que se va a asar arriba de la rejilla, teniendo en cuenta que se tiene que poder cerrar bien la tapa. La carne ya tiene que estar marinada o condimentada.

